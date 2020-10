Apple ufficializza iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max con 5G

Daniele Particelli,

iPhone 12 è finalmente realtà. La nuova generazione di iPhone è stata ufficializzata da Apple e tutte le indiscrezioni trapelate nell’ultimo periodo sono state confermate. Oltre ai modelli base, iPhone 12 e iPhone 12 Mini, il colosso di Cupertino ha svelato i nuovi top di gamma: iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

La novità senza dubbio più rilevante per iPhone, ripetuta ossessivamente da Apple per tutta la durata dell’evento di presentazione dei nuovi dispositivi, è il debutto della tecnologia 5G in casa Cupertino, a colpo d’occhio a colpire è la novità del design a bordo piatto con un profilo in acciaio chirurgico inossidabile e un retro in vetro opaco ottenuto tramite un processo di lavorazione ad alta precisione. iPhone 12 fa debuttare anche il nuovo rivestimento Ceramic Shield, presente nella parte anteriore, che assicura una residenza alla caduta senza precedenti per i dispositivi di Apple.

iPhone 12 Pro ha un display Super Retina XDR edge-to-edge da 6,1″, che sale a 6,7″ per iPhone 12 Pro Max, proprio come numerosi leaker avevano ampiamente anticipato. Il potente chip A14 Bionic offre CPU e GPU fino al 50% più scattanti rispetto ai chip degli smartphone concorrenti più veloci e integra un Neural Engine a 16 core capace di completare 11 trilioni di operazioni al secondo.

Il comparto fotografico è stato definito da Apple come la migliore fotocamera professionale al Mondo presente su uno smartphone. iPhone 12 Pro è dotato di una fotocamera grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, fotocamera ultra-grandangolare con un campo di visione di 120° e un teleobiettivo con lunghezza focale di 52 mm e zoom ottico 4x.

iPhone 12 Pro Max alza ancora di più l’asticella: fotocamera grandangolare con apertura ƒ/1.6 e un sensore del 47% più ampio con pixel da 1,7μm, fotocamera ultra-grandangolare e teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm per una flessibilità unica per primi piani più ravvicinati e crop più stretti.

Vediamo insieme le specifiche complete dei due nuovi dispositivi.

iPhone 12 Pro: la scheda tecnica

Sistema operativo : iOS 14

: iOS 14 Display : Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1″ (2532×1170 pixel a 460 ppi)

: Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1″ (2532×1170 pixel a 460 ppi) Dimensioni : 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm Peso : 187 g

: 187 g Chip : A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione

: A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione Archiviazione : 128 GB, 256 GB e 512 GB

: 128 GB, 256 GB e 512 GB Fotocamera frontale : Foto da 12MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

: Foto da 12MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Fotocamera principale : Sistema di fotocamere Pro da 12MP. ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, grandangolo: ƒ/1.6, teleobiettivo: ƒ/2.0 (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 (iPhone 12 Pro Max). Zoom digitale: fino a 10x, Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine, Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore

: Sistema di fotocamere Pro da 12MP. ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, grandangolo: ƒ/1.6, teleobiettivo: ƒ/2.0 (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 (iPhone 12 Pro Max). Zoom digitale: fino a 10x, Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine, Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore Registrazione video : registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps. Zoom in ottico: 2x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 4x

: registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps. Zoom in ottico: 2x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 4x Batteria : fino a 17 ore in riproduzione video. Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio. Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt e ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt

: fino a 17 ore in riproduzione video. Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio. Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt e ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Connettività : 5G, Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4, Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Tecnologia wireless Bluetooth 5.0, Chip Ultra Wideband per il ricono­scimento spaziale, NFC con modalità lettore, Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo”

: 5G, Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4, Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Tecnologia wireless Bluetooth 5.0, Chip Ultra Wideband per il ricono­scimento spaziale, NFC con modalità lettore, Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” Sensori : Face ID, Scanner LiDAR, Barometro, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale

: Face ID, Scanner LiDAR, Barometro, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale Geolocalizzazione : GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati, Bussola digitale, Wi‑Fi, Rete cellulare, Microlocaliz­zazione iBeacon

: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati, Bussola digitale, Wi‑Fi, Rete cellulare, Microlocaliz­zazione iBeacon Autenticazione : Face ID. Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth

: Face ID. Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Audio :

: Resistenza a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti)

iPhone 12 Pro Max: la scheda tecnica

Sistema operativo : iOS 14

: iOS 14 Display : Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,7″ (2778×1284 pixel a 458 ppi)

: Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,7″ (2778×1284 pixel a 458 ppi) Dimensioni : 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm Peso : 226 g

: 226 g Chip : A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione

: A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione Archiviazione : 128 GB, 256 GB e 512 GB

: 128 GB, 256 GB e 512 GB Fotocamera frontale : Foto da 12MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

: Foto da 12MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Fotocamera principale : Sistema di fotocamere Pro da 12MP. ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, grandangolo: ƒ/1.6, teleobiettivo: ƒ/2.0 (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 (iPhone 12 Pro Max). Zoom digitale: fino a 10x, Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine, Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore

: Sistema di fotocamere Pro da 12MP. ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, grandangolo: ƒ/1.6, teleobiettivo: ƒ/2.0 (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 (iPhone 12 Pro Max). Zoom digitale: fino a 10x, Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine, Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore Registrazione video : registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps. Zoom in ottico: 2x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 4x

: registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps. Zoom in ottico: 2x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 4x Batteria : fino a 20 ore in riproduzione video. Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio. Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt e ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt

: fino a 20 ore in riproduzione video. Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio. Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt e ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Connettività : 5G, Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4, Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Tecnologia wireless Bluetooth 5.0, Chip Ultra Wideband per il ricono­scimento spaziale, NFC con modalità lettore, Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo”

: 5G, Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4, Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Tecnologia wireless Bluetooth 5.0, Chip Ultra Wideband per il ricono­scimento spaziale, NFC con modalità lettore, Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” Sensori : Face ID, Scanner LiDAR, Barometro, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale

: Face ID, Scanner LiDAR, Barometro, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale Geolocalizzazione : GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati, Bussola digitale, Wi‑Fi, Rete cellulare, Microlocaliz­zazione iBeacon

: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati, Bussola digitale, Wi‑Fi, Rete cellulare, Microlocaliz­zazione iBeacon Autenticazione : Face ID. Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth

: Face ID. Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Audio :

: Resistenza a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti)

iPhone 12 Pro sarà disponibile nei colori grafite, argento, oro e blu pacifico a partire da 1.189 euro per il modello da 128 GB. I preordini partiranno il 16 ottobre mentre il dispositivo sarà in vendita dal 23 ottobre. iPhone 12 Pro Max potrà essere preordinato da venerdì 6 novembre e sarà disponibile dal 13 novembre con un prezzo di partenza di 1.289 euro.