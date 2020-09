Apple Watch Series 6: Livelli O2 non disponibile in tutti i paesi

Giacomo Martiradonna,

La novità più importante di Apple Watch Series 6 è certamente l’ossimetro, cioè il sensore che monitora lo stato di ossigenazione del sangue; un parametro biologico fondamentale per tenere sotto controllo il proprio stato di salute, in particolare durante un’epidemia di Covid-19. Esattamente come era accaduto per l’ECG del Series 4, tuttavia, questa feature non è disponibile in tutti i paesi del mondo; ma la situazione è certamente migliore di allora.

Quando fu lanciato, infatti, Apple Watch Series 4 non attivava la feature di Elettrocardiogramma in tutti i paesi; in Italia, ad esempio, l’ECG è arrivato soltanto dopo con un aggiornamento software ad hoc. Un ritardo dovuto all’iter normativo del nostro paese in materia di dispositivi medici.

Uno scenario simile ora si sta ripetendo anche con l’ossimetro di Apple Watch Series 6, ma la buona notizia è che le leggi a riguardo sono molto più snelle; e dunque non soltanto l’app Livelli O2 funziona in molti più paesi del mondo rispetto all’ECG, ma soprattutto possiamo confermarvi che funzionerà in Italia sin da subito.

La conferma è in un documento di supporto sul sito Apple, pubblicato nelle scorse ore e dedicato all’ultima versione dell’orologio Apple. Apple Watch Series 6 sarà acquistabile online e nei negozi fisici a partire da domani venerdì 18 settembre 2020.

Acquista su Amazon: