iPhone 12 sarà davvero presentato il 15 settembre?

Daniele Particelli,

Quando Apple, nei giorni scorsi, ha annunciato un evento per il 15 settembre prossimo, la domanda che tutti si sono posti è stata solo e soltanto una: in quell’occasione sarà finalmente annunciato anche l’attesissimo iPhone 12? Apple, come al solito, mantiene il massimo riserbo fino all’ultimo secondo e le ultime indiscrezioni sono contrastanti.

Mark Gurman di Bloomberg, generalmente molto affidabile sul fronte Apple, è convinto che l’azienda di Cupertino, che ha già annunciato un ritardo di qualche settimana nella disponibilità dei nuovi iPhone, dedicherà l’evento del 15 settembre ai nuovi Apple Watch Series 6 e ai nuovi iPad, rimandando l’annuncio di iPhone 12 ad un evento ad hoc tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Nelle ultime ore, però, altri leak ritenuti autorevoli indicano che Apple terrà un unico evento – quello del 15 settembre – e non soltanto annuncerà i nuovi iPhone 12, ma comunicherà anche la data della loro disponibilità. AppleSeeder sostiene che il ritardo potrebbe riguardare solo una parte dei dispositivi e che Apple ha optato per due diversi periodi di rilascio: prima iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, e qualche settimana dopo anche iPhone 12 Pro Max e il modello base iPhone 12.

Un altro indizio sembra puntare sulla presenza di iPhone 12 all’evento del 15 settembre: Apple ha reso privati i trailer di lancio di iPhone 11 ed iPhone 11 Pro che erano stati caricati sul canale ufficiale YouTube di Apple subito dopo il keynote di annuncio lo scorso anno, lasciando quelli della serie “Shot on iPhone 11” che documentano le potenzialità fotografiche dei due dispositivi.

Siamo certi che da qui al 15 settembre si susseguiranno moltissime altre indiscrezioni e noi, come al solito, saremo qui ad aggiornarvi tempestivamente su tutte le ultime novità su iPhone 12 e tutti i dispositivi targati Apple.