Apple annuncia un evento per il 15 settembre

Daniele Particelli,

L’ufficialità è arrivata: Apple ha annunciato oggi un evento per il 15 settembre 2020 e, salvo colpi di scena, iPhone 12 potrebbe essere finalmente svelato. Il colosso di Cupertino ha ufficializzato oggi la data del keynote che vedrà l’annuncio non soltanto dei nuovi iPhone 12, ma anche dei nuovi smartwatch Apple Watch Series 6 e iPad Air.

La data del 15 settembre dovrebbe essere anche la data in cui Apple rilascerà ufficialmente iOS 14, che a questo punto non potrà coincidere, come al solito, non la data di uscita dei nuovi iPhone, che quasi sicuramente non sarà durante il mese di settembre.

Apple, infatti, dopo aver confermato lo slittamento di qualche settimana, ha precisato nei giorni scorsi che iPhone 12 non verrà commercializzato a settembre. L’ipotesi più probabile, considerate le indiscrezioni secondo le quali la produzione di massa di iPhone 12 dovrebbe iniziare entro la fine del mese, potrebbe indicare che per l’uscita dei nuovi iPhone bisognerà attendere almeno la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

A questo punto non resta che attendere l’evento della prossima settimana per avere tutte le certezze del caso. Ricordiamo che, ad oggi, sono 4 gli iPhone 12 attesi per questo 2020:

iPhone 12

Il modello base di iPhone 12, in vendita negli USA al prezzo di 699 dollari per la versione da 128 GB e a partire da 799 dollari per quella da 256 GB.

Display: OLED Super Retina 5,4″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Doppia fotocamera 12 MP grandangolare e ultra grandangolare

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in alluminio

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11

iPhone 12 Max

La versione più grande di iPhone 12, con display OLED Super Retina da 6,1″ in vendita da 799 dollari (128 GB) e 899 dollari (256 GB)

Display: OLED Super Retina 6,1″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera 12 MP grandangolare e ultra grandangolare

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11

iPhone 12 Pro

Display OLED Super Retina XDR, disponibile in tre tagli di memoria con prezzi da 999 dollari, 1.099 dollari e 1.299 dollari:

Display: OLED Super Retina XDR 6,1″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera (12 MP grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo) con sensore LiDAR

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

Il più grande e potente iPhone 12, in vendita a partire da 1.099 dollari (128 GB), 1.199 dollari (256 GB) e 1.399 dollari (512 GB)

Display: OLED Super Retina XDR 6,7″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera (12 MP grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo) con sensore LiDAR

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11