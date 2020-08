Fortnite Rimosso da App Store: Come scaricarlo di nuovo

Giacomo Martiradonna,

La battaglia tra Apple e Epic Games sta creando sconquasso nell’intera industria. Per ora, l’unica certezza è che da oggi, Fortnite non è più disponibile su App Store. Ma questo non significa che non potrete scaricarlo più. Vi spieghiamo come fare.

La situazione è molto fluida. Dopo l’intervento della Commissione delle Comunicazioni Coreane su spinta degli sviluppatori indipendenti del paese, ora ci si mettono pure le Major dell’informazione, chiedendo sconti sostanziali sugli oneri di pubblicazione su App Store e AppleNews. Solitamente, Apple chiede il 30% sui nuovi iscritti ai servizi di News, per poi passare al 15% dopo il secondo anno; nei carteggi di una recente udienza antitrust, tuttavia, è emerso che Apple ha concordato ad Amazon una tariffa agevolata del 15% secco su tutti gli iscritti a Prime Video tramite iOS. E ora, giustamente, anche gli altri pretendono un pezzo della stessa torta.

Vedremo come evolveranno i fatti. Per ora, Apple sembra intenzionata a mantenere il pugno duro e infatti ha rimosso d’ufficio Fortnite. La buona notizia è che l’app non sparirà del tutto: chi l’ha acquistata potrà scaricarla in qualunque momento, seguendo queste indicazioni.

Ri-Scaricare Fortnite su iPhone e iPad

Seguite questi semplici passaggi:

Aprite App Store

Toccate l’ icona del vostro account in alto a destra

in alto a destra Toccate Acquisti

Toccate I miei acquisti

Cercate Fortnite e toccate l’iconcina della nuvola per effettuare un nuovo download

Ci sono due importanti considerazioni da fare, tuttavia. 1. Il download sarà possibile solo per chi ha effettuato il download almeno una volta in precedenza e 2. I contenuti dell’app non verranno più aggiornati, il che significa che non potrete partecipare al Chapter 2 – Season 4 che uscirà il 27 agosto.

Ecco perché Epic Games ha lanciato un #FreeFortnite Cup questa domenica per “un’ultima Victory Royale con gli amici su tutte le piattaforme” e sensibilizzare così l’opinione pubblica contro la “mela marcia”, come la chiama velatamente nel comunicato stampa.