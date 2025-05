Fortnite torna su iPhone negli USA dopo cinque anni di assenza

Fortnite torna a brillare sugli schermi di iPhone dopo un’assenza durata cinque anni, segnando un nuovo capitolo nella lunga disputa tra Epic Games e Apple. Il celebre battle royale è ora disponibile per il download negli Stati Uniti, grazie a una serie di decisioni legali che hanno ridisegnato le regole dell’App Store. Ma cosa significa questo ritorno per i giocatori e per il futuro degli acquisti in-app?

La novità principale per i giocatori americani è la possibilità di scegliere tra due modalità di acquisto per i loro preziosi V-Bucks. Oltre al sistema di pagamento tradizionale di Apple, è ora possibile utilizzare l’Epic Games Store, che offre un incentivo del 20% sotto forma di Epic Rewards. Sebbene questa opzione richieda un passaggio al browser, rappresenta un’opportunità di risparmio per chi effettua acquisti frequenti, ponendo una sfida diretta alle commissioni di Apple.

La rimozione di Fortnite dall’App Store nel 2020 aveva scatenato un acceso dibattito sul controllo di Apple sui metodi di pagamento. Epic Games aveva introdotto un sistema di pagamento diretto per aggirare la commissione del 30% imposta da Apple, scatenando una battaglia legale durata anni. Nel 2025, un giudice federale ha stabilito che Apple non può impedire agli sviluppatori di utilizzare metodi di pagamento esterni né imporre commissioni sugli acquisti effettuati al di fuori dell’app. Questa sentenza ha aperto la strada al ritorno di Fortnite, ma ha anche sollevato interrogativi sul futuro delle politiche di Apple.

Nonostante il ritorno trionfale, il destino di Fortnite sull’App Store americano rimane appeso a un filo. Apple ha presentato ricorso contro la sentenza e ha richiesto una sospensione temporanea delle nuove regole. Se il ricorso venisse accolto, il gioco potrebbe nuovamente scomparire dai dispositivi iOS negli Stati Uniti, lasciando i giocatori in bilico.

La disponibilità geografica di Fortnite riflette le opportunità offerte dal Digital Markets Act nell’Unione Europea, dove il gioco è scaricabile senza restrizioni. Negli Stati Uniti, Epic Games sfrutta la legislazione per riaffermare la propria presenza, ma in altre regioni del mondo, i giocatori devono affidarsi a piattaforme come NVIDIA GeForce Now e Xbox cloud gaming per accedere al titolo sui dispositivi iOS.

Nonostante il ritorno su iPhone e iPad, Fortnite resta assente dai computer Mac. Questa esclusione risale al 2020, quando Epic Games ha ritirato il gioco come forma di protesta contro le politiche di Apple. Per gli utenti Mac, quindi, il futuro del gioco rimane incerto, alimentando il dibattito sull’equilibrio tra innovazione e controllo del mercato.