watchOS 7, installare la Beta Pubblica

Giacomo Martiradonna,

Di solito Apple non rilascia mai versioni pubbliche delle Beta di Apple Watch, eppure stavolta è accaduto. A partire da oggi, chi lo desidera può scaricare e provare la Beta Pubblica di watchOS 7. Vi spieghiamo come si fa, e perché non dovreste farlo.

Tra le tante novità di watchOS 7, ci sono i nuovi quadranti, le funzionalità di monitoraggio del sonno, la condivisione quadranti, nuovi tipi di allenamento e perfino una feature che ci ricorda di lavare le mani. Non sorprende dunque che molti utenti vogliano testare in anteprima le golosità offerte, soprattutto quanti possiedono un modello di ultima o penultima generazione.

Dobbiamo però lanciare il monito di rito. Nonostante la disponibilità pubblica, si tratta pur sempre di software in Beta, immaturo e pieno di bug. Considerato che la maggior parte di noi possiede un solo Apple Watch e che lo usa quotidianamente, il rischio di ritrovarsi con un dispositivo non completamente funzionante è concreto. Inoltre, considerate che non si può tornare indietro: una volta installato watchOS 7 Beta, dovrete attendere fin quando non verrà distribuita la versione definitiva.

Ciò detto, ecco come scaricare watchOS 7 Beta adesso. Basta seguite questi passaggi:

Da iPhone, aprite il sito Apple Beta Software Program In alto a destra, selezionate Sign In Immettete le vostre credenziali Apple ID Se vi compare il testo di accordo legale, fate clic su Acceptper accettarlo Nella griglia delle Beta disponibili, selezionate WatchOS Scorrete fino all sezione “Get Started” fate clic sul link can enroll your Apple Watch Scorrete la pagina e fate clic sul pulsante Download Profile Seguite le istruzioni su schermo per installare watchOS 7 Fate clic su Consenti per accettare l’installazione del certificato, quindi Installa in alto a destra Dovrete premere Installa altre due volte, dopo aver letto il foglio informativo Premete Riavvia quando vi si chiede di riavviare iPhone A riavvio avvenuto, aprite l’app Apple Watch su iPhone, e selezionate Generali → Aggiornamento Software Comparirà watchOS 7: fate partire l’installazione come al solito

Buon divertimento, e fateci sapere com’è andata su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

