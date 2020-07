Mai coprire la Webcam del MacBook: Si rischiano danni al display

Di Giacomo Martiradonna lunedì 13 luglio 2020

Sull'argomento Apple è categorica: non chiudete mail il MacBook Air o Pro con una copertura per la Webcam. Rischiate infatti di danneggiare permanentemente il display.

Se siete soliti coprire la webcam del portatile, abbiamo brutte notizie per voi. Apple sconsiglia di chiudere il MacBook, MacBook Pro e MacBook Air in tali condizioni: il rischio, infatti, è di danneggiare permanentemente lo schermo del computer.

Perché Coprire la Webcam del PC

Molti utenti sono più tranquilli a sapere che la videocamera integrata nel proprio Mac sia coperta; ciò impedisce che vengano catturate immagini private a propria insaputa se per caso un software malevolo o un virus si impossessano del computer. Si tratta di una misura poco ortodossa ma certamente efficace per preservare la propria privacy.

Sulla reale necessità di un oscurante fisico, ci sono varie scuole di pensiero. Ad oggi, nessun malware o software può attivare la webcam di un Mac senza che non venga accesa anche la spia verde (rivelandone dunque l'attività); ma in effetti nulla vieta che ciò possa accadere in futuro. Tanto più che, con iPad Pro, Apple stessa ha implementato un sistema che sgancia magneticamente la webcam quando il tablet è riposto nella custodia. Insomma: la questione esiste.

Danni Irreversibili

Tuttavia, quando si adotta pellicole e protezioni per la webcam, e le si lascia al loro posto al momento della chiusura del display, si rischia di fare danni da centinaia di Euro. In un documento di supporto ufficiale, è Apple stessa a dire che "chiudere il notebook Mac con una copertura sulla videocamera potrebbe danneggiare il display."

Chiudere il notebook Mac mentre sulla videocamera è applicata una copertura potrebbe danneggiarne il display, in quanto lo spazio tra il display e la tastiera è progettato per sopportare tolleranze minime. Coprire la videocamera integrata potrebbe anche interferire con il sensore di luce ambientale e impedire il funzionamento di funzioni quali la luminosità automatica e True Tone. Invece di utilizzare una copertura per la videocamera, puoi osservare l'indicatore luminoso per capire se la videocamera è attiva e decidere quali app possono utilizzarla in Preferenze di Sistema.

In pratica, il succo è:

"La videocamera FaceTime HD integrata nel Mac è progettata con la massima attenzione alla privacy e utilizza un indicatore luminoso che si illumina di verde quando è attiva. In questo modo, saprai sempre quando la videocamera è accesa."

E soprattutto:

"La videocamera è progettata in modo che non possa attivarsi senza che si accenda anche l'indicatore luminoso, così consentendoti sempre di capire se è accesa."

E se proprio non potete farne a meno, magari perché sul posto di lavoro è richiesta la presenza di una pellicola fisica a protezione della videocamera, almeno sinceratevi che:





1. Il suo spessore non sia superiore a quello di un comune foglio da stampante (0,1 mm).



2. Evitate una copertura per videocamera che lasci residui di adesivo.



3. Se utilizzate una copertura per videocamera più spessa di 0,1 mm, ricordatevi di rimuoverla sempre prima di chiudere il Mac.



Il problema si verifica soprattutto con gli ultimi modelli, tipo il MacBook Pro 16", supersottili e caratterizzati da un meccanismo di chiusura calibrato al decimo di millimetro. Si tratta di un design talmente preciso che basta uno spessore da 0,2 mm per creare problemi. Per le ultime generazioni, in altre parole, evitate assolutamente i prodotti come quelli che trovate qui di seguito e che invece vanno bene per le generazioni più datate.



Acquista su Amazon:

CloudValley Webcam Cover Slide W3, [2-Pezzi] 0.6mm-Thin Metallo Sticker Copertura Webcam per MacBook Pro (modelli meno recenti) a 5,99€

Privise - Webcam Cover, Copertura Webcam, Camera Cover Ultra Sottile per Smartphone, Tablet e Laptop, Copri Webcam per Privacy, Fatto in Germania - Nero, Confezione da 5 pz a 10,96€

CloudValley Webcam Cover Slide W3, [3-Pack] 0.6mm-Thin Metallo Sticker Copertura Webcam per MacBook PRO, iPad PRO, Laptop, Mac, PC, Surfcase PRO, iPhone 8/7/6 Plus, Copri Webcam per la Privacy [Nero3] a 7,99€