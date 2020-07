Problemi di batteria con iOS 13.5.1? Ecco come risolvere

Di admin giovedì 9 luglio 2020

Se avete aggiornato l'iPhone ad iOS 13.5.1 e state riscontrando un calo nell'autonomia del dispositivo, la colpa potrebbe essere dell'app Musica. Ecco come risolvere il problema.

Dopo il rilascio di iOS 13.5.1 il mese scorso moltissimi utenti hanno iniziato a notare una riduzione dell'autonomia dei dispositivi, con importanti cali nella durata della batteria apparentemente legati all'applicazione Musica, anche quando questa lavora in background o, addirittura, non è in uso.

I subreddit dedicati al Mondo Apple sono pieni di segnalazioni simili, così come il forum di Apple. Il problema non sembrerebbe legato ad un modello di iPhone in particolare - diverse le segnalazioni da utenti con iPhone 11, ma anche con modelli meno recenti come iPhone 8 - ma tutti gli indizi sembrano puntare all'app Musica.

Se anche voi state riscontrando problemi simili - potete verificarlo recandovi nelle impostazioni della batteria e controllando quali app consumano maggiormente energia - la soluzione che sembra riscuotere maggiore successo tra gli utenti è la seguente:



Chiudere l'app Musica;



Riavviare l'iPhone;



Eliminare l'app Musica e reinstallarla;



Disattivare i Download Automatici dalle impostazioni dell'app Musica;



Disabilitare aggiornamento dell'app Musica in background (Impostazioni --> Generali --> Aggiorna app in background --> togliere la spunta dall'app Musica)



Disabilitare i Dati Cellulare;



Rimuovere tutti i download dalla Libreria Musicale.



Chi non ha particolari necessità di utilizzare l'app Musica può eliminarla ed evitare di reinstallarla finché Apple non rilascerà un giorno aggiornamento di iOS in grado di risolvere il problema.