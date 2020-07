iOS 14, Apple Pay supporterà i codici QR?

Di admin mercoledì 8 luglio 2020

L'ultima beta di iOS 14 anticipa una novità molto attesa: Apple Pay potrebbe supportare i pagamenti tramite QR code.

Apple Pay potrebbe presto permettere la scansione dei codici QR e introdurre quindi una nuova tipologia di interazione fisica per effettuare i pagamenti oltre alla tecnologia NFC possibile fin dal lancio del sistema di pagamento targato Apple.

A svelare la possibile novità è l'ultima beta per sviluppatori di iOS 14, che nasconde alcuni indizi delle possibili intenzioni di Apple, a cominciare da un'immagine che lascia poco spazio a interpretazioni: "You can now use Apple Pay to make payments with QR codes" con tanto di foto esplicativa della procedura.

Apple non ha mai annunciato questa possibilità e non è chiaro, quindi, se possiamo aspettarci i pagamenti tramite codice QR già in occasione del lancio ufficiale di iOS 14 né se la novità arriverà per tutti gli utenti o se a Cupertino hanno in mente un lancio graduale a partire da quei Paesi in cui i pagamenti tramite QR code sono già la norma, come molti Paesi dell'Asia.

Certo è che in un momento storico in cui i contatti fisici sono scoraggiati a causa della pandemia di COVID-19, una novità come questa sarebbe molto apprezzata dagli utenti di tutto il Mondo. Non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Apple.