macOS Big Sur gira su iPad: il video che vi lascerà di stucco

Di Giacomo Martiradonna venerdì 3 luglio 2020

Un bellissimo video mostra che aspetto avrebbe macOS Big Sur su iPad, e vi assicuriamo che sembrano fatti l'uno per l'altro.

Come c'è chi da anni chiede un Mac con schermo Touch, dall'altra parte ci sono utenti che sognano di vedere macOS girare su iPad. Quella che vi mostriamo è solo una simulazione dell'interfaccia di macOS Big Sur ricostruita in SwiftUI e fatta girare nell'emulatore.

Creato da Jordan Singer, quella che state vedendo è solo una una simulazione che restituisce il look & feel di un sistema operativo di classe Desktop su tablet Apple. Qualcosa che fino a poco tempo fa era pure utopia, per via dell'abisso che separava il mondo dei Mac (basati su processore Intel) da quello degli iPad (basati invece si ARM).

Ma ora che anche i computer con la mela abbracciano ARM, le cose cambiano all'improvviso. Ovviamente, ciò non implica che Apple porterà macOS su iPad: ha sempre osteggiato questa possibilità con vigore; ma ci giochiamo una birra che di sicuro qualche smanettone del Web riuscirà nell'impresa, e quello -signore e signori- sarà un giorno storico. Il conto alla rovescia è iniziato.