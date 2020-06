Mac mini ARM: le prestazioni superano le aspettative

Di Giacomo Martiradonna martedì 30 giugno 2020

Il primo Mac con processore ARM della storia è stato messo sotto torchio, e sorpresa: ha prestazioni superiori a ogni più rosea aspettativa.

Sebbene sia tecnicamente proibito pubblicarli, sono spuntati i primi benchmark del cosiddetto Developer Transition Kit, cioè il Mac mini con chip A12Z di Apple consegnato agli sviluppatori per creare software per processori ARM.E non sono mancate le sorprese.

Stando ai risultati di Geekbench, l'A12Z del mini -un chip vecchio di due anni- ottiene un punteggio di 811 e 2.871 rispettivamente per i test single-core e multi-core; da cui si evincono tre interessanti dettagli:





1. Questi risultati non sono indicativi delle capacità effettive della macchina, perché il software di benchmark è scritto per Intel. Ciò significa che viene emulato attraverso Rosetta 2 e che le performance reali sono molto superiori.

delle capacità effettive della macchina, perché il software di benchmark è scritto per Intel. Ciò significa che viene emulato attraverso Rosetta 2 e che le performance reali sono molto superiori.

2. Per qualche ragione, la velocità di clock dell'A12Z è lievemente inferiore a quella dell'iPad Pro da cui il chip proviene; inoltre, funzionano solo 4 degli 8 core presenti . Quindi, la macchina avrebbe potuto fare decisamente di meglio.

. Quindi, la macchina avrebbe potuto fare decisamente di meglio.

3. Nonostante tutti questi handicap, un chip per iPad vecchio di 2 anni, con metà dei core disattivati, una velocità di clock inferiore, e in emulazione software se la cava meglio a eseguire codice rispetto al Surface Pro X che su cui invece gira software ARM nativo. Ciò lascia intendere che il chip ARM da 3GHz basato su Qualcomm SQ1 del Surface è nettamente inferiore al chip Apple.



Ovviamente, è importante contestualizzare la cosa. Il Mac in questione è né più né meno che un cassone per gli esperimenti; il primo Mac ARM che verrà commercializzato entro la fine dell'anno sarà dotato di un processore molto più performante e ottimizzato, basato su chip A14 con processo produttivo a 5 nanometri che garantirà più prestazioni e un miglior risparmio energetico. Ma se queste sono le premesse, il futuro per gli utenti Apple appare roseo.