Problemi con l'aggiornamento macOS 15.4 su MacBook Air M4 e Mac Studio

Nuovi dispositivi, vecchi problemi: i recenti MacBook Air M4 e Mac Studio con processori M4 Max e M3 Ultra stanno incontrando un ostacolo tecnologico inaspettato. Gli utenti segnalano su Reddit l’impossibilità di installare la beta di macOS 15.4, denominata Sequoia, sui loro dispositivi di ultima generazione. Durante il tentativo di aggiornamento, compare un messaggio d’errore che invita a verificare la connessione internet o a contattare il supporto tecnico.

Il problema sembra risiedere nella mancanza di una chiave di decrittazione essenziale, non ancora caricata sui server Apple. Questo elemento è indispensabile per completare il processo di installazione, evidenziando come i sofisticati sistemi di sicurezza dell’azienda possano talvolta rappresentare un ostacolo per gli utenti finali. Curiosamente, coloro che avevano già installato la beta 4 di macOS 15.4 non riscontrano difficoltà nell’aggiornare alla release candidate, suggerendo che il problema sia circoscritto a chi tenta di passare dalla versione preinstallata all’acquisto.

Nonostante la frustrazione della community, Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Gli esperti consigliano di monitorare i canali ufficiali dell’azienda per aggiornamenti sulla situazione. Questo episodio mette in evidenza le sfide legate alla distribuzione di aggiornamenti software su dispositivi di ultima generazione, dove persino i meccanismi di sicurezza più avanzati possono diventare un ostacolo temporaneo per l’utente.