Apple sceglie Eero, il WiFi mesh facile di Amazon

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 17 giugno 2020

Se cercate un ottimo router WiFi Mesh semplice da gestire e configurare, potente e performante, e con una buona copertura senza buchi, Eero Mesh è il prodotto che fa per voi. lo vende pure Apple.

I router WiFi Eero sono probabilmente tra i migliori dispositivi Mesh del mercato per sicurezza, facilità d'uso e compatibilità; in più supportano HomeKit. Tant'è che ora sono commercializzati pure negli Apple Store, sebbene il marchio appartenga all'avversaria Amazon.

A partire da oggi, i negozi Apple vendono ufficialmente un prodotto Amazon, e per una ragione evidente. Eero è un sistema Wi-Fi Mesh che copre case o uffici molto ampi -senza buchi- grazie all'uso di più dispositivi che lavorano in tandem. Un pacchetto da 3 dispositivi Eero consente di sostituire il vecchio router e coprire una superficie fino a 460 m².

Tutto quello che si chiede all'utente è di collegare un Eero al modem con un cavo Ethernet, aprire l'app gratuita per iPhone e Android, e infine seguire i passaggi su schermo. Tutto qui: letteralmente 5 minuti.

Ma la vera chicca consiste nella tecnologia di aggiornamenti automatici che rendono sempre più performante e sicura la rete (e aggiungono pure nuove feature; di recente, per esempio, è arrivato il supporto a WPA3); senza contare il TrueMesh, che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni.

Rete Smart

Inoltre, l'app invia notifiche sul telefono quando qualcuno si connette al vostro WiFi; e potete usare i comandi vocali di Siri o Alexa per gestire le impostazioni di rete, sospendere o riattivare la connettività e così via. Infine gli Eero sono certificati Apple HomeKit, ed ecco perché -dopo tante ricerche- abbiamo deciso di acquistarli anche per la Redazione. E ora finalmente la copertura WiFi è davvero sovrabbondante.

Eero è disponibile in due versioni, quella per utenti consumer dual-band (banda a 2,4 Ghz e una a 5,2 Ghz) e quella Pro tri-band (2,4, 5,2 e 5,8 Ghz). Oltre all'ovvia differenza di prezzo, la variante Pro vanta dunque la presenza di un’ulteriore banda a 5,8 Ghz che consente un numero maggiore di dispositivi contemporaneamente connessi e aumenta la velocità di navigazione (perché parte della banda disponibile è sacrificata per fare da ponte tra un Eero e l'altro).

Entrambi gli eero hanno due porte Ethernet sul retro, tuttavia l'uso del cavo è necessario solo per impostare la rete; gli altri Eero si aggiungono in modalità wireless. L'alimentazione, infine, avviene tramite USB-C.

Consigliamo di acquistare il pacchetto da 3 soprattutto se avete una casa molto ampia, o una casa con giardino. La soddisfazione di navigare a tutta velocità all'aperto è impagabile.

