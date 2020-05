iOS 15, il concept minimalista che fa sognare

Di Giacomo Martiradonna giovedì 14 maggio 2020

Un designer ha immaginato le funzionalità e il possibile aspetto di iOS 15. Il risultato è un tripudio di minimalismo in stile Apple.

Ora che ad iOS 14 manca poco, i designer già si lanciano in arditi voli pindarici sulla versione successiva. Vi mostriamo un bellissimo concept di iOS 15 creato da rlndsgn che fa del proverbiale minimalismo di Cupertino lo spirito guida.

L'idea è di semplificare l'interfaccia e epurarla degli elementi di distrazione per "tenere gli utenti focalizzati" su quel che devono fare col dispositivo. E allora la nuova Schermata Home mette in risalto ora, data e meteo per relegare in seconda posizione la applicazioni, in file di tre, un po' come su Android.

Le chiamate e Siri non occupano più l'intero schermo, ma compaiono come una normalissima notifica in cima al display; le icone delle notifiche nel Blocco Schermo, invece, si fanno piccole e non invasive. Ma il vero tocco di genio sta nelle icone della batteria e del WiFi. Due piccoli cerchietti che, a colpo d'occhio, restituiscono sia i livelli di carica che la potenza del segnale.

iOS 14 in Arrivo

A nostro giudizio, alcune di queste novità -tipo tutto quell'inutile spazio regalato all'orario in cima al display- non si vedranno mai su iPhone e iPad; altre cosette però appaiono piuttosto interessanti. Anzi, se dovessimo fare le Cassandre, azzarderemmo che Siri e chiamate non invasive potrebbero arrivare già con la versione preliminare di iOS 14 che sarà presentata alla fine del mese prossimo.

Tra qualche settimana infatti si terrò il WWDC 2020, la consueta conferenza degli sviluppatori Apple che quest'anno, causa Coronavirus, si tiene in modalità completamente virtuale. Sarà quello il sipario in cui Tim Cook e i suoi presenteranno la tecnologia di Contact Tracing, i Widget nella Home, la vista a Elenco nella Home e tutte le altre novità della prossima versione di iOS.