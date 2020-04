iOS 14: Widgets nella Home e wallpaper personalizzati

Di Giacomo Martiradonna lunedì 6 aprile 2020

Con iOS 14 aumentano le possibilità di personalizzazione di iPhone e iPad. Pare che saranno inclusi (finalmente) i Widgets nella Home e gli sfondi personalizzati.

Tra le tante feature di iOS 14, ne è emersa una che non ci aspettavamo e che farà molto piacere a tantissimi lettori. Arrivano finalmente i Widget nella schermata Home.

Non soltanto sicurezza e stabilità e (forse) orientamento automatico dello schermo. Con la prossima versione di iOS e iPadOS, Apple sta lavorando ad un modo di implementare, gestire e organizzare i widget nella schermata Home: in pratica, da quel che si capisce, si potranno spostare come fossero icone, ma non è dato sapere più di così. Il progetto, nome in codice "Avocado", non è ancora stato finalizzato nella sua forma definitiva, e non è detto neppure che passi i rigidi canoni di ammissione di Cupertino: se la qualità della feature sarà al di sotto delle aspettative, infatti, verrà depennata dalla build finale.

L'immagine che vedete qui in alto, invece, mostra le funzioni di personalizzazione degli sfondi di iOS 14, nonché l'inedito menu "Raccolte" ("Collections") che gli utenti possono riempire con le proprie foto da usare come sfondi. La voce "Home Screen Appearance" ("Personalizza Home Screen") lascia infine desumere che sarà un certo grado di libertà nel rendere unico il proprio sfondo, a scelta tra: wallpaper scuro, offuscato, sfocato e normale.