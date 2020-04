iOS 14: Stretta su password e sicurezza

Di Giacomo Martiradonna giovedì 2 aprile 2020

Giro di vite sulla sicurezza. Con iOS 14, Apple introdurrà il supporto integrato alla generazione di codici di autenticazione a due fattori e i consigli sulle password.

Tra le tante novità di iOS 14, ce n'è una che contribuirà a rendere più sicura la scelta e la gestione delle password. E riguarda Portachiavi iCloud.

Portachiavi iCloud è la feature di iOS che permette di tenere sincronizzate sui propri dispositivi e computer tutte le password di servizi e applicazioni, e di potervi accedere con l'immediatezza del Face/Touch ID quando se ne ha necessità, a prescindere che vi troviate su Mac, iPhone e iPad. È una manna dal cielo che vi consigliamo assolutamente di attivare, se non l'avete ancora fatto.

Con iOS 14‌, il Portachiavi iCloud diventa ancora più intelligente, e vi informerà ad esempio quando riutilizzate troppe volte la medesima password, il che può rappresentare una grave falla di sicurezza; al suo posto, vi verrà proposta una password casuale più sicura.

In più, viene finalmente integrato nel portachiavi il supporto all'autenticazione a due fattori anche per i servizi di terze parti; non soltanto per il salvataggio delle password, ma anche per la generazione assistita dei codici. Una feature che app alternative come 1Password possiedono da tempo e che, finalmente, diventa appannaggio di tutti gli utenti Apple.

Il lancio di iOS 14 resta fissato in autunno, nonostante i problemi causati dall'epidemia di Coronavirus. Apple infatti sta premendo l'acceleratore, e non permetterà ritardi sullo sviluppo software nonostante le difficoltà del particolare momento storico che viviamo.