AirPods X, nuova generazione rimandata al 2021

Di Giacomo Martiradonna martedì 21 aprile 2020

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dall'Oriente, gli AirPods Pro di seconda generazione sono stati rimandati all'anno nuovo.

In teoria, Apple starebbe lavorando ad una nuova generazione di AirPods Pro da affiancare alla versione light in arrivo a maggio. Le condizioni attuali tuttavia rendono difficile proseguire la ricerca e lo sviluppo, col risultato che sono state rimandate a fine anno, se non oltre.

Lo rivela Digitimes che, citando fonti taiwanesi molto attendibili, afferma:

"Apple rimanderà probabilmente il lancio dei nuovi AirPods Pro

Apple sta ragionando sulla possibilità di posticipare il lancio dei suoi nuovi AirPods Pro alla seconda metà del 2020, o addirittura al 2021, secondo le fonti dei fornitori collegati con gli auricolari."

Il riferimento è a quei misteriosi AirPods X di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi; si tratta di una versione più moderna e sofisticata di AirPods Pro, pensata in particolar modo per gli sportivi e gli utenti più dinamici. Probabilmente saranno certificati IP67 ma più di così, almeno per il momento, non è dato sapere. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità: stay tuned.







