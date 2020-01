AirPods & AirPods Pro: le feature segrete da abilitare subito

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 29 gennaio 2020

I vostri AirPods ed AirPods Pro possono essere configurati molto più approfonditamente di quanto non sembrerebbe ovvio di primo acchito. Ecco come accedere alle opzioni segrete.

Tutti voi sicuramente conoscerete le impostazioni di configurazione standard degli auricolari Apple che trovate in toccando la piccola i in Impostazioni > Bluetooth. Ma in realtà le possibilità di configurazione sono molto più sofisticate di quel che si vede a prima vista: ecco le feature segrete di AirPods e AirPods Pro.

Per controllare AirPods Pro è sufficiente toccare lo stelo:





Tocco singolo: Play/pause



Doppio tocco: Vai avanti



Tocco lungo: Attiva Siri



Tuttavia, se andate in Impostazioni > Accessibilità > AirPods potete modificare la durata dei gesti. Per esempio potete allungare il tempo necessario al doppio tocco, così da potervela prendere più comoda, e accorciare quello dedicato a Siri, così da averla subito a disposizione in un istante.

E se date un'occhiata alle voci in fondo, troverete ulteriori cosette con cui divertirvi:

Cancellazione del rumore: Volendo, potete attivare la cancellazione del rumore su un AirPod ma non sull'altra, così da restare sempre vigili su quel che accade attorno a voi; e se usate un solo auricolare, non sarete costretti ad aumentare il volume eccessivamente.

E se il post vi è piaciuto, non perdetevi le nostre 10 dritte e consigli per sfruttare al massimo AirPods Pro.