iWork per Mac e iOS: pioggia di update per tutti

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 1 aprile 2020

Apple ha lanciato una versione aggiornata della suite iWork, sia per Mac che per iOS. E le novità incluse sono tantissime.

In queste ore, Apple ha rilasciato nuove build di Pages, Keynote e Numbers per tutti i suoi dispositivi e computer. La principale novità sul fronte iOS è sicuramente il supporto al trackpad lanciato con iPadOS‌ 13.4. Per il resto, vi si trovano praticamente le stesse identiche novità introdotte per simmetria anche sulle controparti Mac. Ecco le novità nel dettaglio.

Pages

• Scegli tra una vasta gamma di splendidi nuovi modelli per aiutarti a iniziare.

• Aggiungi un documento di Pages a una cartella condivisa di iCloud Drive per iniziare automaticamente a collaborare. Richiede macOS 10.15.4.

• Aggiungi un capolettera per far risaltare un paragrafo con una lettera iniziale grande e decorativa.

• Applica un colore, un gradiente o un'immagine allo sfondo di qualsiasi documento.

• Accedi facilmente ai modelli utilizzati di recente dal nuovo selettore modelli.

• Stampa o esporta un PDF dei documenti includendo i commenti.

• Modifica i documenti condivisi quando non sei in linea e le modifiche verranno caricate quando ti connetterai di nuovo.

• Valorizza i tuoi documenti con una gamma di nuove forme modificabili.

Keynote

• Collabora con altri utenti in tempo reale

• La collaborazione in tempo reale consente al team di lavorare a una presentazione simultaneamente.

• La collaborazione è integrata in Keynote su Mac, iPad, iPhone e iPod touch.

• Con Keynote per iCloud, anche gli utenti di PC possono collaborare.

• Condividi le presentazioni pubblicamente o con alcuni utenti specifici.

• Visualizza facilmente chi sta collaborando alla presentazione con te.

• Visualizza il cursore degli altri utenti per seguire le loro modifiche.

• Disponibile per le presentazioni archiviate su iCloud o su Box.

Numbers

• Crea fogli di calcolo con molte più righe e colonne.

• Applica un colore allo sfondo di un foglio.

• Aggiungi un foglio di calcolo di Numbers a una cartella condivisa di iCloud Drive per iniziare automaticamente a collaborare. Richiede macOS 10.15.4.

• Modifica i fogli di calcolo condivisi quando non sei in linea e le modifiche verranno caricate quando ti connetterai di nuovo.

• Accedi facilmente ai modelli utilizzati di recente dal nuovo selettore modelli.

• Stampa o esporta un PDF dei fogli di calcolo includendo i commenti.

• Aggiungi un capolettera al testo in una forma.

• Valorizza i tuoi fogli di calcolo con una gamma di nuove forme modificabili.

Potete aggiornare le app attraverso le normali funzioni di update del sistema operativo; in alternativa, qui di seguito trovate i link a tutte e tre.

Scarica Pages per macOS

Scarica Keynote per macOS

Scarica Numbers per macOS