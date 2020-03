Violazione privacy iOS 13: le app leggono i vostri copia incolla

Di Giacomo Martiradonna lunedì 16 marzo 2020

Tana per gli sviluppatori. Ora si scopre che app molto popolari leggono i dati che copiate incollate senza il vostro consenso. E scoppia giustamente il casino.

Decine di popolarissime app iOS hanno un brutto vizietto: leggono alla chetichella i dati del copia-incolla senza il vostro consenso, anche se li usate esclusivamente in altre applicazioni. Sembra poca roba ma non lo è: il copia-incolla infatti potrebbe includere numeri di carte di credito, password e altri dati sensibili.

Una recente ricerca di sicurezza rivela un'abitudine malsana di alcune applicazioni piuttosto popolari. TikTok, Reuters, The Wall Street Journal, Fruit Ninja, Viber, Hotels.com, Plants vs. Zombies™ Heroes e molte altre hanno il vizietto di leggere i contenuti del copia-incolla (detta anche "clipboard") ogni volta vengono aperte, e anche se il contenuto non è destinato a loro. Anzi, alcune addirittura non prevederebbero neppure la funzionalità di incolla (però i fatti nostri se li fanno ugualmente).

Intendiamoci. Si tratta di una possibilità prevista dal sistema operativo, e che consente di traghettare informazioni da un'app all'altra; ma sarebbe buona creanza accedere a tali informazioni solo quando l'utente impartisce un comando preciso, altrimenti è una violazione bella e buona. È come se un segretario leggesse di nascosto gli appunti nel cassetto della scrivania del proprio datore di lavoro: niente tecnicamente lo vieta, visto che ha accesso completo all'ufficio, ma resta comunque un tradimento della fiducia reciproca.

Da sottolineare infine che, se avete Universal Clipboard attivato (di default lo è), tali app potranno leggere automaticamente anche i dati che copiate e incollate su Mac. A voi le considerazioni.

Qui di seguito, per comodità di lettura, ecco l'elenco completo delle app pizzicate con le mani nella marmellata.

News



ABC News — com.abcnews.ABCNews

Al Jazeera English — ajenglishiphone

CBC News — ca.cbc.CBCNews

CBS News — com.H443NM7F8H.CBSNews

CNBC — com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad

Fox News — com.foxnews.foxnews

News Break — com.particlenews.newsbreak

New York Times — com.nytimes.NYTimes

NPR — org.npr.nprnews

ntv Nachrichten — de.n-tv.n-tvmobil

Reuters — com.thomsonreuters.Reuters

Russia Today — com.rt.RTNewsEnglish

Stern Nachrichten — de.grunerundjahr.sternneu

The Economist — com.economist.lamarr

The Huffington Post — com.huffingtonpost.HuffingtonPost

The Wall Street Journal — com.dowjones.WSJ.ipad

Vice News — com.vice.news.VICE-News

Giochi



8 Ball Pool™ — com.miniclip.8ballpoolmult

AMAZE!!! — com.amaze.game

Bejeweled — com.ea.ios.bejeweledskies

Block Puzzle — Game.BlockPuzzle

Classic Bejeweled — com.popcap.ios.Bej3

Classic Bejeweled HD — com.popcap.ios.Bej3HD

FlipTheGun — com.playgendary.flipgun

Fruit Ninja — com.halfbrick.FruitNinjaLite

Golfmasters — com.playgendary.sportmasterstwo

Letter Soup — com.candywriter.apollo7

Love Nikki — com.elex.nikki

My Emma — com.crazylabs.myemma

Plants vs. Zombies™ Heroes — com.ea.ios.pvzheroes

Pooking – Billiards City — com.pool.club.billiards.city

PUBG Mobile — com.tencent.ig

Tomb of the Mask — com.happymagenta.fromcore

Tomb of the Mask: Color — com.happymagenta.totm2

Total Party Kill — com.adventureislands.totalpartykill

Watermarbling — com.hydro.dipping

Social Network



TikTok — com.zhiliaoapp.musically

ToTalk — totalk.gofeiyu.com

Tok — com.SimpleDate.Tok

Truecaller — com.truesoftware.TrueCallerOther

Viber — com.viber

Weibo — com.sina.weibo

Zoosk — com.zoosk.Zoosk

Altro



10% Happier: Meditation —com.changecollective.tenpercenthappier

5-0 Radio Police Scanner — com.smartestapple.50radiofree

Accuweather — com.yourcompany.TestWithCustomTabs

AliExpress Shopping App — com.alibaba.iAliexpress

Bed Bath & Beyond — com.digby.bedbathbeyond

Dazn — com.dazn.theApp

Hotels.com — com.hotels.HotelsNearMe

Hotel Tonight — com.hoteltonight.prod

Overstock — com.overstock.app

Pigment – Adult Coloring Book — com.pixite.pigment

Recolor Coloring Book to Color — com.sumoing.ReColor

Sky Ticket — de.sky.skyonline

The Weather Network — com.theweathernetwork.weathereyeiphone