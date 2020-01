Slofie, i divertenti spot Apple spiegano cosa sono

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 1 gennaio 2020

Una delle novità di di iPhone 11 sono gli Slofie, cioè i selfie in slow-motion. Una serie di divertenti spot mostrano di cosa si tratta.

"A 120 fotogrammi al secondo," spiega Apple, "tutto sembra più speciale, anche un ciao con la mano o una chioma scompigliata dal vento. E con la nuova fotocamera TrueDepth da 12MP puoi dare ancora più spazio ai tuoi selfie: non devi fare altro che ruotare l’iPhone in orizzontale per zoomare all’indietro e allargare la scena, in automatico." È, per farla breve, un modo per rallentare i selfie e creare quell'effetto super-vip che serve a evidenziare stile, portamento e figaggine.

E per spiegare meglio di cosa si tratta (e magari renderli virali), il marketing di Cupertino ha creato una serie di video esplicativi molto divertenti e addirittura ispiranti. Come dire, grazie ad iPhone e alle tecnologie messe a punto da Apple, alla fin fine per ottenere bei risultati serve solo un po' di fantasia. Buona visione.