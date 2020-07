Attivare e disattivare Blocco Accessori USB su iOS 11-13

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 29 luglio 2020

A partire da iOS 11.4.1 , inclusi iOS 12, 13 e 14, Apple introduce una tecnologia che consente di bloccare i tentativi di accesso su iPhone e iPad, da parte di malintenzionati. Si chiama Blocco Accessori USB.

Questa speciale modalità di sicurezza si chiama Blocco Accessori USB, ed è una feature nata per impedire agli accessori USB di connettersi ad iPhone (e iniettare dunque software malevolo che poi agevola l'individuazione del codice di sblocco) se è passata più di un'ora dall'ultimo blocco con codice; e quando ciò avviene, per poter abilitare gli accessori esterni è necessario un nuovo sblocco del dispositivo, con codice, Face ID o Touch ID.

Il Blocco Accessori USB è attivo di default dopo l'aggiornamento ad iOS 11.4.1, ed è incluso in iOS 12, iOS 13 e iOS 14; chi avesse necessità di disabilitarlo per praticità, può farlo seguendo le istruzioni qui di seguito:



Se non lo avete ancora fatto, aggiornate ad iOS 11.4.1 o versioni successive; come detto, iOS 12, iOS 13 e iOS 14 includono questa funzionalità.



Aprite Impostazioni > Face ID e codice



Scorrete tutto l'elenco fino a individuare Accessori USB, la penultima voce presente



Di default, l'interruttore è spento: accendetelo per disattivare il blocco accessori



Attenzione però, perché l'attivazione dell'interruttore (e dunque la disattivazione del Blocco Accessori USB) renderà il vostro dispositivo più vulnerabile a certi tipi di attacchi. Dunque, prestate sempre molta attenzione quando collegate iPhone ai dispositivi di ricarica non sicuri, per esempio in aereo.

