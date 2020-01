AirPlay 2: gli accessori audio, i dongle e le Smart TV compatibili 2019

Di Giacomo Martiradonna venerdì 3 gennaio 2020

Tutto sull'AirPlay 2, nuova versione del protocollo di streaming di Apple: come funziona, pregi, difetti e dispositivi compatili, elenco completo.



Aggiornamento del 3 gennaio 2020: AirPlay 2 e HomeKit su Smart TV LG 2020

Cosa cambia oggi: Dopo l'aggiornamento firmware che ha portato AirPlay 2 sugli speaker Libratone ZIPP (a 234€ su Amazon), ZIPP MINI (a 308€ su Amazon), Bang & Olufsen, e Bluesound, è arrivata una pioggia di novità per i dongle HDMI di Ikea e di Yamaha; infine, dopo le prime Smart TV Samsung e Sony dei mesi scorsi, ora è il turno delle nuove Smart TV LG del 2020.

Cos'è AirPlay 2

AirPlay 2 introdotto con iOS 11.4 porta in dote una maggiore efficienza, grazie alla latenza ridotta (l'audio parte prima) e al buffering più generoso (non più pochi secondi, ma minuti interi di audio conservato nella memoria locale; questo implica che anche in condizioni di scarsa copertura WiFi o se l'iPhone diventa momentaneamente non disponibile, la riproduzione non si arresta).

La novità più interessante, tuttavia è il supporto all'audio multi-stanza sincronizzato, quella che una volta si chiamava filodiffusione. In pratica, parliamo della possibilità di ascoltare la stessa canzone senza interruzioni in ogni camera. Inoltre, gli speaker smart e compatibili col protocollo compariranno nell'app Casa assieme a tutti gli altri gingilli di domotica.

La feature non è una novità assoluta, nel senso che era supportata già anche con la vecchia versione di AirPlay, ma con una differenza fondamentale: funzionava solo se l'audio partiva da iTunes su Mac; ora, invece, si potrà usare anche iPhone e iPad, come sorgenti multi-canale.

Affinché la magia funzioni, tuttavia, c'è bisogno di hardware dedicato e aggiornato in modo specifico per supportare le nuove feature; è evidente, per esempio, che il buffer maggiorato richieda un quantitativo superiore di memoria che deve essere fisicamente disponibile sul dispositivo, altrimenti niente da fare. E ora che le specifiche definitive del protocollo sono state formalmente fissate, è possibile reperire sul mercato accessori e smart speaker compatibili al 100%con AirPlay 2. Basta dare un'occhiata alla sezione apposita del sito HomeKit di Apple, anche se la lista non è completa (la nostra, che trovate infondo al post, invece sì)

Limiti di AirPlay 2

In ambienti multi-speaker, l'audio è davvero avvolgente e morbido, come se provenisse da un dispositivo centrale connesso con fili alle casse. Ma l'output stereo è pensato soprattutto per la musica, e non per le funzioni smart: dunque, quando chiamate Siri, sarà solo uno degli speaker a rispondere, e non necessariamente quello più vicino. Di solito, si attiva l'ultimo che avete toccato.

Parimenti, anche se in una stanza ci sono 5 HomePod, le chiamate verranno prese e convogliate solo a uno di essi.

Inoltre, considerate che per il momento il supporto ad AirPlay 2 su Mac è molto limitato, e su Apple Watch inesistente. Tant'è che non si può chiedere a Siri su Mac di riprodurre un brano in una stanza specifica, laddove con iOS, HomePod e tvOS non avreste problemi. L'unico modo di riprodurre audio multi-speaker è attraverso iTunes, con un'operazione tutt'altro che intuitiva (clic sul pulsante AirPlay, e clic sull'accoppiata di stereo AirPlay 2 nella sezione "Passa a" ma funziona solo per la musica e non per i Podcast). Probabilmente queste questioni verranno risolte con macOS Mojave, ma per ora questo passa il convento.

Smart TV [Aggiornamento gennaio 2020]

Oramai il trend è consolidato: le smart TV di terze parti supportano AirPlay 2, senza bisogno di acquistare un'Apple TV a parte.

I modelli di tv Samsung prodotti tra il 2018 e il 2019 hanno ricevuto l'agognato aggiornamento firmware che consente loro di accedere ai film e agli altri contenuti di iTunes grazie all'app TV, compresi show e film in 4K HDR; ma niente supporto ad HomeKit per le tv prodotte prima del 2019. Inoltre, molti altri produttori leader tra cui LG, Vizio e Sony hanno lanciato i loro aggiornamenti anche l'italia.

Ecco la lista complete delle Smart TV con supporto a AirPlay 2, comprese quelle che hanno già ricevuto un update software e quelle che invece lo riceveranno più in là. Contrariamente a quanto annunciato nei mesi scorsi, Sony ha esteso il supporto ad HomeKit e AirPlay 2 anche a due serie di Smart TV che in precedenza non erano incluse, vale a dire A9F e Z9F. In più, segnaliamo le nuove LG che verranno presentate al CES 2020:

LG

OLED ZX: 88 pollici, 85 pollici, 77 pollici, 75 pollici

NanoCell: Nano99 da 75/65 pollici, Nano97 da 75/65 pollici, Nano95 da 75/65 pollici

Serie M98: 55SM9800PLA, 65SM9800PLA, 55SM98007LA, 65SM98007LA

Serie M90: 49SM9000PLA, 75SM9000PLA, 86SM9000PLA, 55SM9010PLA, 65SM9010PLA, 55SM90107LA, 65SM90107LA, 49SM90007LA88/77

Serie M86: 75SM8610PLA, 49SM8600PLA, 55SM8600PLA, 65SM8600PLA, 49SM86007LA, 55SM86007LA, 65SM86007LA

Serie M85: 49SM8500PLA, 55SM8500PLA, 65SM8500PLA

Serie M76: 82UM7600PLB, 86UM7600PLB, 82UM7650PLA

Serie OLED: OLED55B9PLA, OLED65B9PLA

Sony

Serie A9F

Serie Z9F

Serie Z9G (2019)

Serie A9G (2019)

Serie X950G (2019)

Serie X850G (2019, modelli da 85”, 75”, 65” e 55”)

Samsung

QLED 8K: Serie Q9 (2019)

QLED 4K: Serie Q6, Q7, Q8, Q9 (2018 e 2019)

QLED Lifestyle 4K:

4K UHD: Serie RU8000, RU7300 Curvo e RU7100 (2018 e 2019)

Serie QLED 4K: Serie 4, Serie 5, Serie 6, Serie 7, Serie 8 (2018 e 2019)

Vizio

P-Series Quantum (2018 e 2019)

P-Series (2017, 2018 e 2019)

M-Series (2017, 2018 e 2019)

E-Series (2017, 2018 e 2019)

D-Series (2017, 2018 e 2019)

Tutti i modelli 4K UHD SmartCast del 2016.

Limitazioni su Smart TV: Laddove tutti i principali produttori supporteranno AirPlay 2 e HomeKit (quindi anche domotica), Samsung permette solo l'accesso ai contenuti iTunes attraverso una speciale app TV che compare dopo l'aggiornamento firmware. L'integrazione consentirà di inviare in streaming foto, video e musica da iPhone, iPad e Mac, e di controllarne la riproduzione direttamente dalla Schermata di Blocco del dispositivo.

Accessori Audio

Yamaha ha annunciato il supporto ad AirPlay 2 su 15 dei suoi prodotti audio attualmente a catalogo, inclusi un paio di sound bar, speaker wireless e ricevitori. Per abilitare la compatibilità basta aggiornare il firmware dei seguenti dispositivi dall'app MusicCast Controller per iPhone:





Idem per alcuni degli oltre 200 moduli che compongono il sistema audio wireless DTS della serie Play-Fi, tra speaker, sound-bar, set-top box, ricevitori audio/video. Per ora esclusivamente sui seguenti modelli, ma altri verranno aggiunti nel corso dell'anno:





McIntosh RS200



Arcam rPlay



I gingilli di DTS compatibili con AirPlay 2 sono ovviamente compatibili anche con Alexa.

Dongle HDMI

Roku è il primo dongle HDMI a supportare ufficialmente AirPlay 2, e non parliamo di un accrocco cinese che una volta funzione e quattro no; qui c'è la benedizione di Apple, e dunque in teoria la compatibilità è assoluta. La feature arriverà per mezzo di un aggiornamento software per i set-top box, le penne HDMI e le Smart TV Roku prodotte da TCL, Sharp, Hisense, Hitachi, Sanyo, e RCA.

Il Roku - Streaming Stick costa 150€ su Amazon, e cercando bene si riesce a trovare anche il set-top box completo a circa 180€ (su eBay si strappano prezzi migliori:Roku 4K Smart TV Stick-Nero nuovo a 56€ più spedizioni e Roku Stick (vecchio modello) a 16€ più spedizioni). C'è da dire però che si tratta di prodotti pensati per il mercato anglofono, motivo per cui molte app sono localizzate solo in inglese, e in qualche caso il fornitore di contenuti non permette la fruizione al di fuori dei paesi ufficialmente supportati (il riconoscimento avviene tramite IP). Per il resto, però, si tratta di un ottimo prodotto su cui molti italiani vorrebbero mettere le mani; ecco perché è così facile trovarlo online.

Speaker e Airport Compatibili

Da principio, tutte le Beta di iOS 11.4 includevano le AirPort Express del 2012 come destinazioni AirPlay 2; poi, la feature è semplicemente sparita dalle build più recenti, e la cosa ci sembrava triste ma sensata, visto che Apple ha ufficialmente smantellato la divisione Router. Questo stato di cose rendeva HomePod l'unico dispositivo con la mela attualmente compatibile con AirPlay 2, e invece ecco la sorpresa: l'aggiornamento firmware 7.8 porta AirPlay 2 e l'audio multi-stanza anche sulle AirPort Express di ultima generazione. Basta installarlo sulle vostre basi Airport attraverso Utility Airport.

Ci sono comunque un gran numero di speaker di altre marche (Bang & Olufsen, Denon, Libratone, Marantz, Naim, Sonos), e molte di queste -in particolare Marantz e Denon- hanno semplicemente bisogno di un aggiornamento firmware gratuito. Qui c'è la lista completa aggiornata a febbraio 2019 (in grassetto le ultime novità):



Grazie alla compatibilità con Airplay 2, potete usare tutti questi speaker per creare audio multi-stanza in perfetto sincrono, anche se hanno marche e modelli diversi. In più, potete controllarli con Siri direttamente via iPhone, iPhone, iPad, iPod touch, HomePod e Apple TV.