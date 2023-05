Porsche Taycan si unisce al routing dei veicoli elettrici di Apple Maps

Apple Maps continua ad espandere il supporto per il routing dei veicoli elettrici, e Porsche Taycan diventa il secondo veicolo elettrico ad adottare ufficialmente questa funzionalità. Con il supporto per il routing EV di Apple Maps, i conducenti di Taycan possono ora godere di una pianificazione di viaggio più efficiente e precisa attraverso CarPlay.

Apple ha annunciato inizialmente il supporto per il routing dei veicoli elettrici in Apple Maps al WWDC 2020, con Ford e BMW come partner iniziali. Il primo veicolo a integrarsi con Apple Maps è stato il Ford Mustang Mach-E lo scorso anno. Ora, Porsche Taycan si unisce alla lista dei veicoli compatibili con il routing EV di Apple Maps.

Porsche ha sottolineato che, sebbene offra il proprio software di pianificazione della ricarica, il routing EV di Apple Maps offre ai conducenti di Taycan un’ulteriore opzione per ottimizzare il loro viaggio. Ogni Taycan è dotata del Porsche Charging Planner, che ottimizza le soste in base a diversi fattori. Tuttavia, l’integrazione di Apple Maps EV Routing offre ai conducenti una scelta più ampia nella configurazione del proprio viaggio.

I vantaggi di CarPlay

Quando un iPhone è connesso a CarPlay, Apple Maps monitora il livello di carica del veicolo e fornisce indicazioni di navigazione dettagliate per i viaggi su strada. Questo include informazioni sulla necessità di effettuare una ricarica e i tempi di ricarica stimati. Apple Maps considera diversi fattori, come la disponibilità di stazioni di ricarica, la velocità di ricarica, le altitudini, la velocità di guida e altro ancora, per determinare le fermate di ricarica lungo il percorso. Inoltre, se la carica diventa troppo bassa, Apple Maps proporrà un percorso alternativo verso la stazione di ricarica più vicina. La funzionalità di navigazione multi-stop, introdotta in iOS 16, è anche supportata.

Porsche ha confermato che il routing EV di Apple Maps per i conducenti di Taycan è ora disponibile tramite l’ultima versione dell’app My Porsche sull’App Store. Con questa nuova integrazione, i conducenti di Porsche Taycan possono sperimentare una pianificazione di viaggio ottimizzata e personalizzata, mantenendo l’impegno di Porsche nei confronti di CarPlay e dell’esperienza di guida avanzata.

Se possiedi un Porsche Taycan e desideri usufruire di questa funzionalità, assicurati di aggiornare l’app My Porsche e goditi un viaggio ancora più fluido e senza problemi grazie al routing EV di Apple Maps.