Perché pagare per una VPN? Come avere giga illimitati gratis e protetti nel 2026

Chi cerca una VPN oggi non vuole soltanto nascondere il proprio indirizzo IP. Streaming senza blocchi geografici, sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche, protezione dai tracker e navigazione.

Entrambe le piattaforme hanno costruito una reputazione solida negli ultimi anni, ma nel 2026 le differenze sono diventate più evidenti, soprattutto per chi cerca prestazioni elevate o un approccio più orientato alla privacy.

NordVPN punta su velocità e protezione completa

Se l’obiettivo è avere una VPN veloce e versatile, NordVPN continua a essere uno dei riferimenti del settore. I test più recenti evidenziano prestazioni molto elevate grazie al protocollo NordLynx, capace di mantenere velocità vicine a quelle della connessione originale.

Un altro punto di forza riguarda le funzionalità aggiuntive. Oltre alla protezione della connessione, il servizio integra sistemi avanzati contro malware, phishing e siti pericolosi attraverso la piattaforma Threat Protection, che nel corso del 2026 è stata ulteriormente ampliata.

Anche gli utenti che utilizzano piattaforme di streaming trovano in NordVPN un alleato particolarmente efficace grazie all’ampia rete di server e alla capacità di aggirare molte restrizioni geografiche.

ProtonVPN resta il punto di riferimento per la privacy

Dall’altra parte c’è ProtonVPN, nato dall’ecosistema Proton sviluppato in Svizzera. La sua filosofia è sempre stata quella di mettere la privacy al centro dell’esperienza utente.

Nel 2026 il servizio ha ottenuto il quinto audit indipendente consecutivo sulla politica “no-log”, confermando che non conserva dati relativi alla navigazione degli utenti. Inoltre, tutte le applicazioni sono open source e il codice può essere verificato pubblicamente.

Un vantaggio importante è rappresentato anche dal piano gratuito, considerato uno dei migliori disponibili sul mercato. Pur con alcune limitazioni, permette di utilizzare una VPN senza costi e senza limiti artificiali di traffico, una caratteristica ancora rara tra i concorrenti.

Per chi mette al primo posto anonimato e trasparenza, ProtonVPN continua a essere una delle opzioni più convincenti disponibili.

Le differenze che possono cambiare la scelta

Guardando ai numeri, NordVPN mantiene generalmente un vantaggio in termini di velocità, latenza e prestazioni nei videogiochi online. Diversi confronti indipendenti evidenziano download più rapidi e una migliore stabilità sulle connessioni a lunga distanza.

ProtonVPN, però, risponde con caratteristiche molto apprezzate dagli utenti più attenti alla sicurezza, come i server Secure Core e una maggiore enfasi sulla trasparenza del servizio.

Anche sul fronte della copertura globale la competizione è serrata. ProtonVPN dispone di server distribuiti in un numero molto elevato di Paesi, mentre NordVPN continua ad espandere la propria rete con centinaia di nuove località operative.

La risposta dipende soprattutto dal tipo di utilizzo.

Chi vuole una VPN per streaming, gaming, download rapidi e protezione completa del dispositivo troverà probabilmente in NordVPN la soluzione più equilibrata. Le velocità elevate e gli strumenti di sicurezza integrati la rendono una delle offerte più complete disponibili oggi.

Chi invece considera la privacy assoluta la priorità principale e desidera un servizio trasparente, verificabile e con una valida versione gratuita potrebbe preferire ProtonVPN. La sede svizzera, gli audit indipendenti e le applicazioni open source continuano a rappresentare un elemento distintivo.

La vera sorpresa del 2026 è che entrambe le piattaforme hanno raggiunto livelli molto elevati. La scelta non riguarda più quale sia la VPN migliore in assoluto, ma quale si adatti meglio alle proprie abitudini digitali.