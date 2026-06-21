Trappola di calore: perché Nintendo ora mette in guardia contro l'utilizzo della Switch

Le console portatili, in particolare, sono tra i prodotti più esposti a questo tipo di stress termico.

A ricordarlo è la stessa Nintendo, che attraverso il proprio canale di supporto ufficiale ha diffuso un avviso rivolto ai possessori di Switch e della più recente Switch 2. Il messaggio è semplice quanto importante: utilizzare la console in un ambiente troppo caldo può causarne il surriscaldamento e, nei casi peggiori, malfunzionamenti. L’intervallo di temperatura consigliato per un uso sicuro va dai 5 ai 35 gradi.

Nintendo: la soglia da considerare

La soglia dei 35 gradi è quella critica. Superata quella temperatura ambientale, il sistema di dissipazione della console fatica a smaltire il calore prodotto durante il gioco, e il rischio aumenta sensibilmente. Per proteggersi, le Switch sono dotate di un meccanismo di sicurezza che, al superamento di una certa soglia interna, mostra un messaggio a schermo e mette automaticamente il dispositivo in modalità riposo per farlo raffreddare.

Oltre alla temperatura dell’aria, conta molto la ventilazione. La console respira attraverso alcune bocchette di aspirazione ed espulsione: se queste vengono ostruite, ad esempio appoggiando il dispositivo su una superficie morbida come un letto o tenendolo a lungo sulle gambe, il calore si accumula e il problema si aggrava. Lasciare spazio libero attorno alle griglie è quindi la precauzione più efficace.

L’avviso non riguarda solo il caldo. Nintendo indica anche una soglia minima di 5 gradi, segnalando che pure il freddo eccessivo può danneggiare i componenti più delicati e le parti in plastica. Tra i rischi legati alle alte temperature, inoltre, c’è quello di un possibile rigonfiamento della batteria, un’eventualità rara ma che le condizioni estreme possono favorire.

Il richiamo arriva in un momento di grande attenzione verso il marchio: la Switch 2, lanciata da poco, ha registrato numeri di vendita imponenti, con milioni di unità piazzate già nelle prime settimane sul mercato. Una platea così ampia di nuovi utenti rende ancora più utile ribadire poche regole di buon senso, valide del resto per qualsiasi apparecchio elettronico.

Con le ondate di calore che interessano sempre più spesso anche l’Italia, e temperature che in molte zone superano agevolmente la soglia indicata, il consiglio di evitare l’uso della console sotto il sole diretto o dentro un’auto parcheggiata diventa tutt’altro che teorico, e vale la pena tenerlo a mente prima di programmare una sessione di gioco all’aperto.