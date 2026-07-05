Se anche il tuo dispositivo Alexa fa questi strani rumori sei capitato male: rientri in questa categoria

Amazon ha corretto il bug di Alexa che, a fine giugno 2026, aveva fatto emettere a un Echo Dot strani rumori gutturali durante un semplice conteggio per bambini.

La segnalazione è partita da una famiglia ispanica, poi sono arrivate le verifiche tecniche dell’azienda negli Stati Uniti. Il caso, raccontato prima da testate tech come Android Authority e poi ripreso da Phonandroid, ha riportato l’attenzione sui comportamenti anomali degli assistenti vocali in casa. Niente paranormale, ha chiarito Amazon: era solo un errore software.

Dai conteggi per bambini ai suoni da film horror: il caso Echo Dot

La scena, così come è stata raccontata, è di quelle che spiazzano. Una famiglia aveva chiesto ad Alexa di contare da 1 a 40, un esercizio semplice, pensato per aiutare i bambini a prendere confidenza con i numeri. A un certo punto, però, lo smart speaker Amazon avrebbe iniziato a emettere una specie di respiro gutturale, basso e irregolare. Più un effetto da film horror che la solita voce sintetica di un dispositivo domestico.

Il particolare che ha fatto più rumore è arrivato subito dopo. Quando le è stato chiesto conto di quei suoni, Alexa avrebbe risposto che non provenivano da lei. La famiglia, perplessa, ha ripetuto la prova più volte e sarebbe riuscita a far ricomparire il fenomeno in circa dieci tentativi. Da lì il video, le reazioni online e il solito giro di commenti: chi ci ha riso sopra, chi ha parlato di montaggio per fare visualizzazioni, chi ha tirato fuori spiegazioni molto meno tecniche. Il classico cortocircuito dei social.

La conferma di Amazon: errore nel motore Text-to-Speech di Alexa

Amazon, interpellata sulla vicenda, ha confermato che dietro i rumori strani di Alexa c’era davvero un bug. L’errore è stato individuato nel motore di sintesi vocale dell’assistente, il sistema Text-to-Speech che trasforma il testo in voce. Il problema, secondo quanto emerso, compariva soprattutto con alcune sequenze ripetitive, come i conteggi numerici o le liste ordinate. Le risposte più normali, invece, non mostravano anomalie evidenti.

La società non ha spiegato nel dettaglio perché l’errore producesse proprio quei suoni bassi e inquietanti. Ha però escluso che si trattasse di un’attivazione esterna o di un contenuto audio riprodotto volontariamente dal dispositivo. Tradotto: nessuna “Alexa posseduta”, ma un malfunzionamento nel modo in cui il sistema generava la voce. Una spiegazione meno suggestiva, certo, ma sufficiente a chiudere il caso sul piano pratico.

Il correttivo in distribuzione e i precedenti inquietanti dell’assistente vocale

Il correttivo software è stato preparato in tempi rapidi ed è ora in distribuzione sui dispositivi interessati, ha spiegato Amazon. Come accade spesso per gli aggiornamenti degli speaker Echo, il rilascio procede a scaglioni e senza che gli utenti debbano fare nulla. Chi dovesse sentire ancora rumori anomali può riavviare il dispositivo e controllare la connessione alla rete, anche se l’azienda non ha indicato una procedura precisa per forzare l’aggiornamento.

Non è la prima volta che Alexa finisce al centro di episodi curiosi. Nel 2018 diversi utenti avevano segnalato risate improvvise, anche di notte, provenienti dagli altoparlanti Amazon. Più di recente, nel gennaio 2026, alcune risposte dell’assistente erano state descritte come sarcastiche o aggressive. Episodi diversi, con cause diverse, ma un effetto comune: quando una voce artificiale entra in casa e va fuori copione, anche un piccolo errore software può sembrare molto più grande di quello che è.