Un esperto di sicurezza, svela un trucco per evitare furti: "Con questo oggetto tech da 5 euro puoi simulare la presenza di persone in casa e sei al sicuro"

La tecnologia a basso costo offre una soluzione tattica basata sulla deterrenza psicologica: la presa intelligente, un dispositivo il cui costo d’ingresso si attesta oggi intorno ai 5 euro per i modelli base.

Il funzionamento è elementare ma efficace. Collegando una lampada o un piccolo elettrodomestico a una smart plug, l’utente ottiene il controllo remoto dell’alimentazione tramite una rete Wi-Fi. Attraverso un’applicazione dedicata, è possibile programmare cicli di accensione e spegnimento che replicano fedelmente le abitudini di un occupante, rendendo l’abitazione un target meno attraente per chi monitora i movimenti dall’esterno. Alcuni modelli più evoluti integrano la modalità “Random” o “Away”, che varia automaticamente gli orari di attivazione per evitare la creazione di pattern ripetitivi facilmente identificabili da un osservatore esperto.

Il trucco dell’esperto di sicurezza

La variabile meno considerata dai proprietari riguarda la configurazione della rete domestica. Una smart plug mal configurata può diventare una porta d’accesso per intrusioni informatiche se non protetta da protocolli di autenticazione a due fattori, trasformando un dispositivo di sicurezza fisica in una vulnerabilità digitale. Il mercato attuale riflette questa ambivalenza: nonostante la diffusione di massa, circa il 30% degli utenti non aggiorna mai il firmware di questi dispositivi, ignorando le patch di sicurezza rilasciate dai produttori per colmare falle note.

L’analisi tecnica suggerisce che l’efficacia della simulazione dipende dalla coerenza dell’illuminazione. Accendere una sola stanza in un orario in cui solitamente la casa dovrebbe essere buia può generare l’effetto opposto, segnalando chiaramente l’assenza di persone. È paradossale notare come, in alcuni contesti urbani densamente popolati, il consumo energetico rilevato dai contatori elettronici di nuova generazione stia diventando un parametro analizzato dalla criminalità organizzata per verificare la veridicità della presenza umana. Un’abitazione che consuma regolarmente pochi watt, anche se con luci accese a intermittenza, resta un segnale di allerta per un ladro che disponga di sensori di carico elettrico portatili.

Oltre alla gestione dell’illuminazione, l’integrazione di questi dispositivi con assistenti vocali consente di simulare rumori ambientali, come la radio o la televisione, aggiungendo un livello di realismo superiore. Tuttavia, l’affidabilità dipende dal mantenimento costante della connessione internet: un blackout del router annulla istantaneamente ogni piano di sicurezza digitale, rendendo la casa nuovamente vulnerabile e “spenta”. L’installazione di un gruppo di continuità (UPS) di piccole dimensioni per il modem rimane, in questo senso, l’unico vero correttivo tecnico alla fragilità del sistema.

Il mercato delle smart plug ha subito un calo dei prezzi del 15% rispetto al 2023 a causa della saturazione dei canali di vendita online. La disponibilità capillare di componenti hardware economici, prodotti in larga scala, sta riducendo la barriera economica per l’adozione di sistemi di domotica di base, spostando l’attenzione dall’investimento nel dispositivo alla gestione della strategia di simulazione. Resta da capire se la standardizzazione di tali accorgimenti tech porterà, nel prossimo futuro, a una contromisura specifica da parte dei malintenzionati, capaci ormai di scansionare le reti locali in cerca di dispositivi IoT non blindati.