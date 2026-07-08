Action zittisce la concorrenza con l'offerta del momento: la power bank che ti dura TUTTA l'estate a 15 euro

Raffaele Moauro
Pubblicato il 8 lug 2026
Action zittisce la concorrenza con l'offerta del momento: la power bank che ti dura TUTTA l'estate a 15 euro

Action prova a battere la concorrenza con una delle offerte più interessanti del momento, nei punti vendita aderenti in Italia, propone una power bank Sitecom da 20.000 mAh a 14,95 euro.

Tanta autonomia, ricarica rapida da 30 W e un prezzo che si fa notare. Un accessorio ormai quasi obbligato in estate, tra viaggi, spiagge, campeggi, concerti e giornate intere lontano da una presa. Perché lo smartphone, si sa, spesso si scarica proprio quando serve di più.

Capacità da 20.000 mAh e ricarica rapida a 30 W: cosa offre davvero il modello Sitecom

Il punto forte è la capacità da 20.000 mAh, abbastanza alta da non parlare più solo di “batteria d’emergenza”. Questa è una power bank pensata per accompagnare una giornata piena, o anche qualcosa in più. Secondo quanto riportato nella promozione, la power bank Sitecom può ricaricare uno smartphone fino a quattro volte con una sola carica completa. Poi, certo, il risultato cambia in base al telefono, allo stato della batteria e a quanto lo si usa mentre è collegato. Chi in viaggio tiene aperti navigatore, hotspot, fotocamera e social lo sa bene: la percentuale può crollare in fretta.

A renderla più interessante c’è anche la ricarica rapida a 30 W, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo. Con dispositivi compatibili, i tempi possono accorciarsi parecchio. E fa comodo quando ci si ferma mezz’ora in stazione, al bar o durante la pausa pranzo. Non è il classico accessorio pieno di funzioni da raccontare: è più il tipo di prodotto da infilare nello zaino e dimenticare lì, finché non serve davvero.

Power bank nera che ricarica uno smartphone su tavolo in legno, con zaino, occhiali da sole e borraccia sullo sfondo

Una power bank in uso per ricaricare lo smartphone fuori casa, ideale per viaggi e giornate estive lontano da una presa.

Cavo USB-C integrato, porte disponibili e dispositivi compatibili: la praticità conta

Tra le cose più utili c’è il cavo USB-C integrato. Sembra un dettaglio, ma risolve un problema molto comune: avere la power bank carica e scoprire di non avere con sé il cavo giusto. Nelle giornate fuori casa può fare la differenza. Il modello ha anche una porta USB-C separata e due porte indicate come in/out, quindi utilizzabili, a seconda della configurazione, per alimentare altri dispositivi o per ricaricare la batteria portatile.

La compatibilità non riguarda solo gli smartphone. Questa power bank da 20.000 mAh può servire anche per tablet, cuffie wireless, smartwatch e altri dispositivi USB, sempre verificando le caratteristiche dei singoli prodotti. Action segnala inoltre la disponibilità in diversi colori. Non è l’aspetto decisivo, ma può tornare utile a chi vuole riconoscere subito i propri accessori in borsa o nello zaino. Qui, comunque, il cuore dell’offerta resta chiaro: autonomia, porte e prezzo.

Prezzo a 14,95 euro da Action: promozione fino al 7 luglio e scorte limitate

Il prezzo indicato da Action è di 14,95 euro, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo precedente riportato nel materiale promozionale. Per una power bank con ricarica rapida da 30 W e capacità da 20.000 mAh, la cifra è forte, soprattutto considerando anche il cavo integrato.

Come spesso succede con le offerte Action, però, la disponibilità può cambiare molto da punto vendita a punto vendita. Meglio controllare direttamente in negozio, soprattutto nelle ore più frequentate, quando gli articoli più richiesti tendono a sparire dagli scaffali. Per chi cerca una batteria esterna economica per l’estate, questa power bank Sitecom a 14,95 euro resta una proposta concreta: semplice, capiente e pensata per arrivare a sera senza andare a caccia di una presa.

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