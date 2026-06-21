Da quando ho capito cosa significa PPS sul caricabatterie, non collego il telefono se non ha questa sigla

Tra tutte, ce n’è una che merita più attenzione di quanta gliene venga di solito riservata, perché incide direttamente sulla salute della batteria.

La sigla in questione è PPS, che sta per Programmable Power Supply, ovvero alimentatore programmabile. Si tratta di un’estensione dello standard USB Power Delivery 3.0, il protocollo universale di ricarica rapida diffuso su gran parte di smartphone, tablet e portatili. La sua particolarità sta nel modo in cui gestisce l’energia inviata al dispositivo.

Cosa sono i caricabatterie PPS

I caricabatterie tradizionali erogano la corrente per gradini fissi e predefiniti, tipicamente 5, 9 o 12 volt. Un caricabatterie PPS, al contrario, regola tensione e corrente in tempo reale, con scatti minuscoli dell’ordine dei venti millivolt, dialogando di continuo con il telefono per fornirgli in ogni istante esattamente ciò di cui ha bisogno. È una ricarica che si adatta al dispositivo, anziché imporgli un valore standard.

I benefici di questa regolazione dinamica sono concreti. Il primo è la riduzione del calore: meno conversioni di tensione significano meno energia dispersa e un dispositivo che si scalda meno durante la ricarica, fattore che nel tempo aiuta a preservare la salute della batteria, da sempre nemica delle alte temperature. A questo si aggiunge una maggiore efficienza energetica complessiva.

C’è poi la questione della velocità. Diversi smartphone Android di fascia alta, in particolare i modelli più recenti delle serie Samsung Galaxy, Google Pixel, OnePlus e Xiaomi, raggiungono la loro massima velocità di ricarica soltanto con un caricabatterie compatibile con il PPS. Senza quel supporto, ripiegano su una potenza inferiore, vanificando di fatto la promessa di una ricarica davvero rapida.

Il discorso cambia leggermente nel mondo Apple, dove i caricabatterie ufficiali non adottano il PPS ma una gestione proprietaria della ricarica veloce. Vale la pena ricordare, però, che un caricabatterie PPS resta perfettamente sicuro anche con un iPhone, che semplicemente verrà alimentato tramite il protocollo USB Power Delivery standard, senza alcuna controindicazione.

Riconoscere un alimentatore adatto è più semplice di quanto sembri: basta cercare la dicitura PPS sull’etichetta, spesso accompagnata da un intervallo di tensione indicato come un valore variabile, ad esempio da 3,3 a 11 volt, segno che quel caricabatterie è in grado di modulare l’energia anziché erogarla a scatti fissi, dettaglio che fa la differenza proprio sui telefoni costruiti per sfruttarlo.