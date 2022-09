Sembrerà strano, ma una delle novità più apprezzate di iOS 16 è il ritorno della percentuale della batteria, ovvero quel numerino che indica l’autonomia restante. Rivoluzionario? No. Utile? Sì. Purtroppo, al momento, si tratta di una feature disponibile solo per iPhone 12 e successivi e questo ha scatenato una marea di critiche nei confronti dell’azienda di Cupertino. Critiche che Apple, a quanto pare, ha ascoltato.

Sì perché poche ore fa è stata resa disponibile per gli sviluppatori la prima beta di iOS 16.1. Ci sono migliorie e modifiche, e c’è – inaspettatamente – anche il supporto ad iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini e iPhone 13 Mini della sopracitata opzione chiamata proprio “Percentuale batteria”. Del resto parliamo di qualcosa che non richiede chissà quale hardware mostruoso, sarebbe stata una follia renderla una esclusiva.

Per abilitare l’opzione basta recarsi in Impostazioni → Batteria e posizionare su “on” il toggle di Percentuale Batteria. E sarà così anche quando iOS 16.1 sarà disponibile all’installazione.

Percentuale batteria: sì o no?

Personalmente è un “no”, e per un semplice motivo: sono da sempre abituato ad una rapida occhiata per rendermi conto della carica rimanente della batteria, regolandomi facilmente con lo spazio “pieno/vuoto” della pila in alto a destra. Con “Percentuale batteria” invece la pila è sempre piena, soluzione probabilmente necessaria per rendere più leggibile, appunto, la percentuale. E quindi? Sarà una questione di abitudine, ma in questi primi giorni di disponibilità di iOS 16 mi sono trovato abbastanza male con questa feature, e credo che continuerò a non utilizzarla in futuro.

Detto ciò, è sempre un bene avere la possibilità di scegliere tra l’una e l’altra cosa. Anzi, spero che questa filosofia venga estesa anche ad altro.