Pennetta USB Kingston da 128GB al 55% di sconto su Amazon

Questa pennetta USB Kingston da 128GB è un accessorio essenziale per chi cerca capacità di archiviazione e praticità. Con una capacità della memoria di 128 GB, questa pennetta è perfetta per salvare documenti, foto, video e altro ancora. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 1, offre una trasmissione dati rapida e efficiente, consentendo di trasferire file in tempi brevi.

Una delle caratteristiche distintive di questa pennetta è la sua resistenza agli urti, che la rende ideale per l’uso quotidiano. Non dovrai più preoccuparti di danneggiarla in caso di cadute accidentali. La velocità di scrittura è doppia rispetto agli standard precedenti, garantendo performance superiori durante i trasferimenti di dati.

L’ampia asola permette di agganciare il drive facilmente a un portachiavi, assicurandoti di averlo sempre a portata di mano. Inoltre, il pratico connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che protegge il connettore da polvere e danni quando non in uso.

La pennetta è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS (versione 10.15.x e successive), Linux (versione 4.4 e successive) e Chrome OS. Disponibile in molteplici colorazioni a seconda della capacità, la pennetta USB Kingston da 128GB unisce funzionalità e stile in un solo prodotto.

Su Amazon, oggi, la Pennetta USB Kingston da 128GB viene scontata del 55% e viene venduta a 8,99€.