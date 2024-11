Pennetta Kingston da 128GB USB 3.2 con cappuccio protettivo a 9€

La pennetta USB Kingston da 128 GB è una soluzione perfetta per chi cerca spazio di archiviazione portatile e sicuro. Con interfaccia USB 3.2 Gen 1, offre una velocità di scrittura 2x superiore rispetto ai dispositivi USB tradizionali, consentendo trasferimenti rapidi e affidabili di file di grandi dimensioni.

Grazie alla sua caratteristica antiurto, questa pennetta è progettata per resistere agli urti e agli stress quotidiani, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro anche in condizioni di utilizzo impegnative.

La pratica asola integrata consente di agganciare facilmente il drive a un portachiavi, per averlo sempre a portata di mano. Il connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che ne preserva l’integrità e lo protegge dalla polvere e dai danni, assicurando una lunga durata.

Disponibile in diverse colorazioni, la pennetta Kingston si distingue non solo per le sue prestazioni ma anche per il suo design accattivante. Inoltre, è compatibile con Windows 11, 10, macOS (versione 10.15.x +), Linux (versione 4.4 +) e Chrome OS, rendendola adatta a una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi.

Su Amazon, oggi, la PenDrive di casa Kingston da 128GB viene messa in offerta con sconto del 52% e prezzo finale e totale d’acquisto di 9,65€.