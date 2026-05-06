Password da cambiare subito nel 2026: se usi queste sei davvero a rischio

Nel 2026 il problema delle password deboli non riguarda solo chi usa combinazioni banali, ma milioni di utenti che continuano a proteggere dati personali, conti e servizi con credenziali che oggi si violano in pochi secondi.

La sensazione diffusa è che basti inserire qualche numero o un simbolo per stare tranquilli. In realtà, la situazione è molto diversa. Gli attacchi informatici sono diventati più veloci, più automatizzati e molto più precisi. E questo cambia completamente il livello di rischio.

Il risultato è che password considerate “accettabili” fino a pochi anni fa oggi non reggono più. Non perché siano completamente sbagliate, ma perché sono prevedibili. E per un sistema di attacco automatizzato, prevedibile significa vulnerabile.

Perché alcune password vengono violate in pochi secondi

Molte credenziali finiscono nelle mani degli hacker attraverso database già violati, in pratica, software automatici provano milioni di combinazioni al secondo finché non trovano quella giusta.

Il punto è che questi sistemi non partono da zero. Conoscono già i pattern più usati: sequenze numeriche, parole comuni, combinazioni che seguono la tastiera. Quando una password rientra in questi schemi, il tempo necessario per violarla si riduce drasticamente.

Ed è proprio qui che nasce il problema reale. Non serve essere esperti di tecnologia per essere esposti. Basta usare una password troppo semplice o troppo simile a milioni di altre.

Le password più usate (e più rischiose) nel 2026

L’analisi condotta da Plasma, incrociando i dati di Comparitech e NordPass, mostra un quadro abbastanza chiaro. Alcune password comuni continuano a comparire ovunque, nonostante siano tra le prime che vengono testate durante un attacco.

Tra le più diffuse ci sono “123456”, “password”, “qwerty”, ma anche varianti come “P@ssw0rd” o combinazioni tipo “Aa123456”. A prima vista sembrano più complesse, ma in realtà seguono schemi già noti.

Colpisce anche la presenza di parole come “Minecraft” o riferimenti a “admin”. Segno che spesso si scelgono password facili da ricordare, senza considerare quanto siano facili da indovinare.

Gli errori più comuni che si continuano a fare

Il problema non è solo la singola password, ma il modo in cui viene scelta. Molti utenti usano sequenze numeriche, ripetono cifre o si affidano a combinazioni legate alla tastiera. Altri modificano leggermente una parola comune pensando di renderla sicura.

In realtà, questi tentativi funzionano sempre meno. Gli algoritmi moderni riconoscono facilmente queste variazioni. Anche l’uso di maiuscole o simboli inseriti in modo prevedibile non cambia molto la situazione.

Un altro errore frequente è riutilizzare la stessa password su più servizi. In quel caso basta una sola violazione per mettere a rischio tutti gli account collegati.

Cosa cambia davvero nella vita quotidiana

Quando una password viene compromessa, le conseguenze non sono teoriche. Si parla di accessi non autorizzati, furti di dati, acquisti effettuati senza consenso o blocco degli account personali.

Chi usa home banking, servizi di pagamento o piattaforme con dati sensibili è particolarmente esposto. Ma anche gli account social o le email possono diventare punti di accesso per attacchi più ampi.

È qui che la sicurezza smette di essere un discorso tecnico e diventa qualcosa di molto concreto. Perché spesso ci si accorge del problema solo quando è già successo.

Come rendere una password davvero più sicura

Una password efficace oggi deve essere lunga, poco prevedibile e scollegata da informazioni personali. Non deve avere un senso immediato, e proprio per questo diventa meno facile da indovinare.

L’uso dell’autenticazione a due fattori aggiunge un livello di protezione importante. Anche se la password viene scoperta, serve un secondo passaggio per accedere all’account.

Molti utenti iniziano anche a usare password manager, che permettono di generare e salvare credenziali complesse senza doverle memorizzare tutte.

Alla fine, il punto resta semplice ma spesso ignorato: la sicurezza non dipende da una singola scelta, ma da tante piccole abitudini. E cambiare una password oggi può evitare problemi che arrivano sempre quando meno te lo aspetti.