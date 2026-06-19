Attenzione a questi siti dove vedere i Mondiali: tu guardi la partita e loro ti svuotano il conto

La voglia di seguire le partite senza spendere un euro spinge ogni anno migliaia di tifosi verso i siti di streaming gratuito. Dietro la promessa del calcio in chiaro, però, si nasconde spesso una trappola che può costare molto più di un abbonamento.
La voglia di seguire le partite senza spendere un euro spinge ogni anno migliaia di tifosi verso i siti di streaming gratuito. Dietro la promessa del calcio in chiaro, però, si nasconde spesso una trappola che può costare molto più di un abbonamento.
Valentina Giungati
Pubblicato il 19 giu 2026
Attenzione a questi siti dove vedere i Mondiali: tu guardi la partita e loro ti svuotano il conto

Il meccanismo è quasi sempre lo stesso. Si cerca su Google una diretta gratuita, si finisce su un sito dal nome accattivante e, dopo una raffica di pop-up e reindirizzamenti, compare la richiesta di registrarsi o di inserire i dati della carta di credito per continuare. A volte l’abbonamento proposto è addirittura a costo zero, proprio per convincere l’utente a digitare comunque i propri dati. Da lì, il passo verso il conto svuotato è breve.

Secondo le ricerche di settore, oltre il 90% dei siti di streaming illegale contiene malware, dai trojan che si installano spacciandosi per plugin video alle pagine clone costruite per rubare le credenziali di banche e piattaforme legittime.

I siti truffa che ti ingannano con i Mondiali

Le tecniche sono diverse ma convergono tutte sullo stesso obiettivo: i dati personali e bancari. C’è il phishing, con email e siti che imitano alla perfezione Netflix, DAZN o un istituto di credito; ci sono spyware che registrano password e numeri di carta; ci sono finte finestre pubblicitarie indistinguibili dal sito stesso. Una volta carpiti, i dati vengono usati subito o rivenduti sul dark web. E le cifre del fenomeno sono tutt’altro che simboliche: si stima che una vittima di truffa legata allo streaming illegale perda in media oltre 1.200 euro, con un danno complessivo in Italia che nel 2025 ha superato 1,4 miliardi.

I siti truffa che ti ingannano con i Mondiali-melablog.it

A rendere il quadro ancora più rischioso, in Italia, c’è il fronte legale. Guardare contenuti pirata è un illecito amministrativo punito con sanzioni che vanno da 154 a 5.000 euro, e dal 2025 i controlli hanno cambiato passo: la Guardia di Finanza ha identificato e multato migliaia di semplici utenti, non solo i gestori dei siti. Chi cerca la partita gratis, insomma, rischia su due fronti contemporaneamente, quello informatico e quello sanzionatorio.

Riconoscere i siti-trappola, per fortuna, non è impossibile. I campanelli d’allarme sono noti: valanghe di pop-up e reindirizzamenti, richieste di dati di pagamento prima ancora di mostrare qualcosa, inviti a scaricare lettori speciali, grafica scadente con errori di ortografia, assenza di pagine con contatti o informazioni sul gestore, indirizzi web sospetti con domini insoliti. Davanti a uno di questi segnali la regola è una sola: chiudere tutto, senza inserire mai i dati della carta su una pagina raggiunta in questo modo.

La buona notizia è che le alternative legali e gratuite esistono. In Italia diverse competizioni si possono seguire senza costi né rischi: la Rai trasmette in chiaro le partite della Nazionale, Mediaset Infinity offre gratuitamente alcune coppe previa registrazione, e su TV8 finiscono in chiaro vari incontri. Spendere qualche minuto a verificare dove un evento è trasmesso ufficialmente è il modo più semplice per godersi la partita senza ritrovarsi, a fine mese, con un estratto conto pieno di addebiti mai autorizzati.

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