Attenzione a questi siti dove vedere i Mondiali: tu guardi la partita e loro ti svuotano il conto

Il meccanismo è quasi sempre lo stesso. Si cerca su Google una diretta gratuita, si finisce su un sito dal nome accattivante e, dopo una raffica di pop-up e reindirizzamenti, compare la richiesta di registrarsi o di inserire i dati della carta di credito per continuare. A volte l’abbonamento proposto è addirittura a costo zero, proprio per convincere l’utente a digitare comunque i propri dati. Da lì, il passo verso il conto svuotato è breve.

Secondo le ricerche di settore, oltre il 90% dei siti di streaming illegale contiene malware, dai trojan che si installano spacciandosi per plugin video alle pagine clone costruite per rubare le credenziali di banche e piattaforme legittime.

I siti truffa che ti ingannano con i Mondiali

Le tecniche sono diverse ma convergono tutte sullo stesso obiettivo: i dati personali e bancari. C’è il phishing, con email e siti che imitano alla perfezione Netflix, DAZN o un istituto di credito; ci sono spyware che registrano password e numeri di carta; ci sono finte finestre pubblicitarie indistinguibili dal sito stesso. Una volta carpiti, i dati vengono usati subito o rivenduti sul dark web. E le cifre del fenomeno sono tutt’altro che simboliche: si stima che una vittima di truffa legata allo streaming illegale perda in media oltre 1.200 euro, con un danno complessivo in Italia che nel 2025 ha superato 1,4 miliardi.

A rendere il quadro ancora più rischioso, in Italia, c’è il fronte legale. Guardare contenuti pirata è un illecito amministrativo punito con sanzioni che vanno da 154 a 5.000 euro, e dal 2025 i controlli hanno cambiato passo: la Guardia di Finanza ha identificato e multato migliaia di semplici utenti, non solo i gestori dei siti. Chi cerca la partita gratis, insomma, rischia su due fronti contemporaneamente, quello informatico e quello sanzionatorio.

Riconoscere i siti-trappola, per fortuna, non è impossibile. I campanelli d’allarme sono noti: valanghe di pop-up e reindirizzamenti, richieste di dati di pagamento prima ancora di mostrare qualcosa, inviti a scaricare lettori speciali, grafica scadente con errori di ortografia, assenza di pagine con contatti o informazioni sul gestore, indirizzi web sospetti con domini insoliti. Davanti a uno di questi segnali la regola è una sola: chiudere tutto, senza inserire mai i dati della carta su una pagina raggiunta in questo modo.

La buona notizia è che le alternative legali e gratuite esistono. In Italia diverse competizioni si possono seguire senza costi né rischi: la Rai trasmette in chiaro le partite della Nazionale, Mediaset Infinity offre gratuitamente alcune coppe previa registrazione, e su TV8 finiscono in chiaro vari incontri. Spendere qualche minuto a verificare dove un evento è trasmesso ufficialmente è il modo più semplice per godersi la partita senza ritrovarsi, a fine mese, con un estratto conto pieno di addebiti mai autorizzati.