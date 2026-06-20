Telefonia, la carta di identità cartacea non sarà più valida: chi deve sostituire il documento

La fine annunciata della carta d’identità cartacea ha conseguenze concrete anche nel mondo della telefonia. In base alla normativa europea sui documenti di identità, era stato fissato al 3 agosto 2026 il termine oltre il quale la versione cartacea avrebbe cessato di essere valida in Italia e nei Paesi dell’Unione, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul retro. Da quel momento, anche gli operatori non avrebbero più potuto accettarla per identificare i clienti.

In pratica, questo significa che la carta cartacea non potrebbe più essere usata per intestarsi una linea fissa o mobile, né per effettuare operazioni sulla propria utenza. La novità non riguarda solo le nuove attivazioni: anche i già clienti che a suo tempo avevano fornito una carta cartacea come documento di riconoscimento potrebbero vedersi chiedere dall’operatore un documento aggiornato, ad esempio nel momento in cui richiedono un nuovo servizio o una variazione, come un cambio piano, un subentro o un trasloco.

I gestori di telefonia non accettano la carta di identità: va sostituita

Alcuni operatori si erano già mossi per informare la clientela. Brand come Vodafone e ho. Mobile, gestiti da Fastweb, avevano iniziato a pubblicare avvisi sui propri siti, ricordando la cessazione della validità del vecchio documento. In alcuni casi veniva specificato che chi aveva richiesto online l’attivazione di una linea mobile fornendo copia della carta cartacea avrebbe dovuto completare la procedura di riconoscimento entro e non oltre il 2 agosto 2026. In vista della scadenza, anche i rivenditori avrebbero potuto progressivamente smettere di accettare la cartacea, invitando i clienti a dotarsi quanto prima della Carta d’Identità Elettronica.

In attesa di ottenere la CIE, restano comunque utilizzabili altri documenti di riconoscimento, come la patente o il passaporto, oppure la ricevuta che attesta l’avvenuta richiesta della carta elettronica per chi è ancora in attesa di riceverla. Vale la pena ricordare un vantaggio pratico della CIE: chi la possiede può sfruttarla come metodo di identificazione online per attivare a distanza le SIM o eSIM acquistate, presso gli operatori che lo consentono, riducendo i tempi di attivazione delle schede.

Su questo quadro, però, è intervenuta una novità dell’ultima ora che cambia i tempi. Il Consiglio dei ministri del 16 giugno 2026 ha aperto a una proroga, stabilendo che le carte cartacee non ancora scadute mantengano validità fino alla loro naturale scadenza anche oltre il 3 agosto. Il comunicato di Palazzo Chigi precisa però che ciò vale “per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi”, una formula che non chiarisce con certezza la posizione dei soggetti privati. Fino al testo definitivo del provvedimento, dunque, resta un margine di incertezza proprio sugli operatori telefonici.

Il consiglio prudente, in ogni caso, resta lo stesso: chi ha ancora la carta cartacea farebbe bene a programmare per tempo il passaggio alla CIE, prenotando un appuntamento all’ufficio anagrafe del proprio comune o tramite il portale Agenda Online. Il documento elettronico viene stampato esclusivamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, in condizioni ordinarie, richiede un minimo di sei giorni lavorativi per la consegna, un dettaglio da considerare per non trovarsi sprovvisti di un documento valido al momento del bisogno.