Se la tua porta USB è "sempre attiva" hai un piccolo tesoro in casa: come fare a capirlo

Una di queste riguarda le porte USB e la loro capacità, in certi casi, di erogare corrente anche quando il dispositivo sembra spento.

La funzione si chiama Always-On USB, conosciuta anche come Sleep-and-Charge, e consiste nella capacità di una porta USB di continuare a fornire alimentazione anche quando il computer è spento o in sospensione. In pratica, una di quelle porte può trasformare il PC, anche da chiuso, in un caricatore per lo smartphone, le cuffie wireless, uno smartwatch o una piccola power bank.

Porta USB sempre attiva: perché è così importante

Riconoscere la porta giusta è il passaggio chiave. Di norma quella dotata di questa funzione è contrassegnata da un piccolo simbolo a forma di batteria o di fulmine accanto al connettore, oppure si distingue per un colore diverso dalle altre, spesso giallo o rosso. Non tutte le porte di un computer la offrono: in genere è riservata a una sola, proprio per limitare il consumo.

Il vantaggio pratico è evidente per chi tiene il portatile sulla scrivania o in camera: invece di occupare una presa a muro o accendere il computer solo per ricaricare un dispositivo, basta collegarlo alla porta giusta e lasciare che faccia il suo lavoro. Diventa di fatto una base di ricarica sempre disponibile, utile soprattutto la sera o durante la notte.

La funzione non è limitata ai computer. Anche diversi monitor, docking station e tastiere di fascia media integrano una porta con la stessa caratteristica, comoda per ricaricare gli accessori senza moltiplicare gli alimentatori sulla scrivania. Vale quindi la pena controllare anche questi dispositivi, oltre al PC vero e proprio.

Dove la funzione esiste ma non risulta attiva, è quasi sempre possibile abilitarla. Sui portatili l’opzione si trova in genere nel BIOS o UEFI, il menu di configurazione a cui si accede all’avvio, oppure in un software di gestione fornito dal produttore. Lo stesso percorso permette di disattivarla, scelta sensata su un portatile usato spesso scollegato, perché l’erogazione di corrente intacca, seppur lievemente, la batteria del computer.

Conoscere questa possibilità cambia il modo di usare un dispositivo che già si possiede, senza spendere nulla: un dettaglio che molti scoprono solo dopo anni, e che basta a evitare l’acquisto di un caricatore in più o la scomodità di accendere il computer per un gesto tanto semplice come dare energia al telefono prima di andare a dormire.