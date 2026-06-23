Perché il sistema di apertura senza chiave della tua auto è il miglior amico dei ladri

Il sistema keyless permette di aprire e avviare l’auto semplicemente avendo il telecomando in tasca o nella borsa: la vettura riconosce il segnale radio a corto raggio della chiave quando ci si avvicina e sblocca le portiere, mentre il motore parte con la pressione di un pulsante. È una comodità che ha conquistato anche i segmenti più economici, ma che si porta dietro una vulnerabilità ormai ben documentata.

Il metodo più diffuso per sfruttarla si chiama Relay Attack. Richiede due persone e due dispositivi elettronici grandi poco più di un router: il primo capta il segnale della chiave, che spesso resta attiva anche dentro casa, e lo ritrasmette al secondo complice posizionato accanto alla vettura. In questo modo l’auto è convinta che la chiave sia lì vicino, anche se in realtà si trova a diversi metri di distanza, oltre un muro. L’intera operazione si chiude in pochi secondi, senza scasso e senza lasciare tracce.

Perché ci sono problemi con i telecomandi delle auto

Accanto al Relay Attack è emerso un metodo più sofisticato, il Code Grabber, che intercetta e registra il codice di sicurezza scambiato tra chiave e veicolo. È tecnicamente più complesso da realizzare, ma altrettanto insidioso perché non richiede di avvicinarsi al proprietario nel momento esatto del furto.

I numeri raccontano un fenomeno in crescita. Secondo i dati ANIA, in Italia i furti di auto con sistema keyless erano già aumentati di circa il 20% in un solo anno, mentre nel Regno Unito le autorità stimano che oltre il 90% dei furti d’auto avvenga ormai con queste tecniche. Il problema è amplificato dal fatto che i dispositivi necessari circolano con facilità su marketplace e siti esteri, a volte corredati persino di istruzioni. La pressione è tale che alcune case automobilistiche hanno dovuto correre ai ripari, investendo cifre milionarie per aggiornare i propri sistemi di protezione dopo una serie di richiami.

Difendersi, però, non richiede spese ingenti. La contromisura più citata è la custodia schermata, una piccola fodera che funziona come una gabbia di Faraday e impedisce alla chiave di trasmettere e ricevere segnali quando è riposta. Sono le stesse buste usate per disattivare i Telepass aziendali nelle auto a uso promiscuo, si trovano a pochi euro e bastano a interrompere la catena su cui si regge il furto. In alternativa, dove la chiave lo consente, si può disattivare il modulo di trasmissione del telecomando, oppure tenere le chiavi lontane da porte e finestre, i punti dove il segnale viene più facilmente agganciato dall’esterno.

Restano utili anche le protezioni più tradizionali, dal bloccasterzo ai dispositivi di localizzazione satellitare, che non impediscono l’apertura ma aiutano a rintracciare il mezzo. La tecnologia keyless, del resto, non è destinata a sparire: i costruttori stanno introducendo sistemi con sensori di movimento che disattivano la chiave quando resta ferma per qualche minuto, e protocolli a banda ultralarga più difficili da ingannare.