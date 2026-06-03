Ora puoi controllare il tuo MAC anche dall'iPhone, ed è più facile di quanto pensi

Il principio è lineare: un’app installata sull’iPhone fa da finestra, mentre sul Mac gira un secondo software — un cosiddetto streamer — che trasmette schermo, comandi e contenuti. I due dispositivi si riconoscono attraverso lo stesso account, e da quel momento il telefono mostra in tempo reale ciò che accade sul computer, con la possibilità di toccare, scrivere e aprire programmi come se si fosse seduti davanti alla tastiera.

La messa a punto si esaurisce in pochi passaggi. Si scarica l’app sull’iPhone dall’App Store, si installa lo streamer sul Mac e si effettua l’accesso con le stesse credenziali su entrambi i dispositivi; fatto questo, il computer compare nell’elenco di quelli disponibili e basta toccarne il nome per avviare la sessione. Un passaggio che in molti saltano è il permesso di Accessibilità, da concedere su macOS dalle Impostazioni di sistema, alla voce Privacy e sicurezza: senza quell’autorizzazione l’iPhone vede lo schermo ma non riesce a controllarlo davvero.

Come controllare il Mac dall’iPhone

La parte meno scontata riguarda cosa si riesce effettivamente a fare. Programmi pesanti e riservati al Mac — Final Cut Pro, Logic Pro, Xcode — si possono avviare e usare direttamente dallo schermo dell’iPhone, perché l’elaborazione resta a carico del computer: il telefono invia i comandi e riceve le immagini, senza dover reggere il carico di lavoro. È il motivo per cui anche un iPhone di qualche anno fa si rivela sufficiente.

Per le operazioni di precisione i gesti sul touch mostrano presto il loro limite, e qui torna utile un accorgimento poco pubblicizzato: collegare un mouse Bluetooth all’iPhone, che diventa così un puntatore vero e proprio sullo schermo remoto.

C’è poi un dettaglio che ribalta un’abitudine consolidata. Una VPN, di norma associata a maggiore sicurezza, può rallentare in modo sensibile la connessione remota, al punto che tra i primi rimedi suggeriti contro ritardi e disconnessioni c’è proprio disattivarla in via temporanea. Sul piano della protezione, queste applicazioni si appoggiano comunque a una crittografia AES a 256 bit e all’autenticazione a più fattori.

Resta una condizione che è facile dimenticare: il Mac deve restare acceso e attivo. Se entra in stop, l’iPhone non trova nulla a cui agganciarsi. Per questo conviene disattivare la sospensione automatica e lasciare il computer collegato alla corrente — un vincolo che, per chi conta di raggiungere il proprio Mac nel cuore della notte da centinaia di chilometri di distanza, vale la pena verificare prima di mettersi in viaggio.