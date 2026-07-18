Come insegnare nuovi trucchi a un vecchio Mac e dargli nuova vita

Un vecchio Mac Intel escluso dagli aggiornamenti ufficiali può tornare pienamente utilizzabile grazie a OpenCore Legacy Patcher, purché la procedura venga eseguita con attenzione.

Il caso riguarda un iMac Retina 5K da 27 pollici del 2015, ancora valido per molte attività quotidiane ma fermo a una versione di macOS non più compatibile con diversi programmi recenti. Molti computer Apple usciti dal ciclo di supporto conservano infatti una buona potenza hardware, mentre sono firmware e requisiti software a impedire l’installazione dei sistemi operativi più nuovi.

È qui che entra in gioco OpenCore Legacy Patcher, abbreviato in OCLP. Il progetto open source, nato nell’ambiente Hackintosh e successivamente adattato ai veri computer Apple, permette di installare versioni recenti di macOS anche sui modelli non più riconosciuti ufficialmente come compatibili.

OpenCore Legacy Patcher supera i limiti dei vecchi Mac

OpenCore Legacy Patcher, disponibile nella versione 2.4.1, crea una configurazione specifica per il modello di Mac sul quale viene eseguito. Non modifica semplicemente macOS con una patch generica, ma prepara un ambiente di avvio basato su OpenCore, capace di superare i controlli del firmware e avviare un installer che Apple bloccherebbe sui dispositivi non più supportati.

Dopo l’installazione, OCLP può applicare ulteriori correzioni per ripristinare driver grafici, connessioni e componenti hardware esclusi dalle nuove versioni del sistema. Il computer utilizzato nella prova era un iMac 17,1 di fine 2015, dotato di processore Intel Core i7 quad-core, 32 GB di RAM, SSD NVMe da 1 TB e disco aggiuntivo da 8 TB.

Nonostante una configurazione ancora potente, il Mac era fermo a macOS Monterey. Il limite aveva iniziato a creare problemi concreti, perché alcune applicazioni comuni non potevano più essere aggiornate o installate. Tra queste figurava anche la versione più recente di Raspberry Pi Imager. L’hardware continuava quindi a essere valido, ma il sistema operativo era diventato il vero ostacolo.

Backup, chiavetta USB ed EFI Boot prima dell’installazione

La procedura non è particolarmente complessa, ma richiede calma e preparazione. OpenCore Legacy Patcher può scaricare macOS, creare il supporto di installazione e configurare una chiavetta USB avviabile, preferibilmente con una capacità di almeno 32 GB.

Nella partizione nascosta della chiavetta, chiamata EFI System Partition, viene aggiunta una voce denominata EFI Boot. Quando si accende il Mac tenendo premuto il tasto Option, bisogna selezionare proprio questa voce, perché è OpenCore a consentire al computer di superare i controlli di compatibilità.

Prima di iniziare è indispensabile creare un backup completo. Nella prova è stato utilizzato Carbon Copy Cloner, ma possono andare bene anche Time Machine o strumenti equivalenti. Quando lo spazio lo permette, può essere utile conservare una piccola partizione con l’ultima versione di macOS ufficialmente supportata, così da avere un sistema di emergenza in caso di problemi.

Durante i primi avvii è inoltre consigliabile utilizzare tastiera e mouse USB cablati. Le periferiche Bluetooth possono non essere riconosciute prima del caricamento dei driver. Con una tastiera Windows, il tasto Alt corrisponde a Option, mentre il tasto con il logo Windows viene letto come Command.

Dopo l’installazione di macOS Sequoia è stato necessario spostare la cartella home dell’utente da un volume in formato HFS+ al disco di avvio in formato APFS. Il trasferimento ha richiesto circa cinque ore, ma al termine il Mac è risultato più rapido nell’apertura delle applicazioni e nuovamente compatibile con programmi che su Monterey non funzionavano più.

Sequoia funziona, mentre Tahoe resta da evitare

Il limite principale riguarda macOS 26 Tahoe, che non è ancora supportato in modo affidabile da OpenCore Legacy Patcher sui vecchi Mac Intel. Tentare l’aggiornamento può provocare problemi importanti, tra cui il mancato funzionamento delle porte USB, l’assenza di driver e difficoltà durante l’avvio.

Dopo il passaggio a macOS Sequoia è quindi opportuno evitare l’aggiornamento automatico a Tahoe. Gli avvisi possono essere bloccati attraverso apposite configurazioni o profili di gestione, come quelli basati sulla policy Stop Tahoe Upgrade, facendo attenzione a non impedire anche l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza.

Una possibile alternativa è Linux, ma sullo stesso iMac sono emerse difficoltà nella gestione contemporanea del pannello Retina interno da 5.120 × 2.880 pixel e di un Apple Thunderbolt Display da 2.560 × 1.440 pixel. I problemi principali riguardavano Thunderbolt e il corretto funzionamento dei due schermi.

Anche Windows tramite Boot Camp resta una strada percorribile, ma è meno adatto a chi desidera continuare a utilizzare i servizi Apple e le applicazioni dell’ecosistema macOS. Su una macchina ben configurata, OCLP può quindi prolungare concretamente la vita di un vecchio Mac, evitando di sostituire un computer ancora funzionante. Restano essenziali un backup aggiornato, una chiavetta di emergenza, periferiche cablate e una lettura attenta delle istruzioni relative al proprio modello.