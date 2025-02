OPPO A80: lo smartphone del momento in maxi sconto su Amazon (-30%)

Vuoi rinnovare il tuo smartphone ma non sai quale scegliere? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Parliamo dell’OPPO A80, oggi disponibile su Amazon a soli 189 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

OPPO A80: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Lo smartphone OPPO A80 è un dispositivo all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis, questo modello è dotato di un display da 6,67 pollici 120HZ LCD HD+ con protezione visiva che assicura una visualizzazione impeccabile con immagini dai colori sempre brillanti e i particolari minuziosi. In questo modo potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti preferiti, sentendoti protagonista dell’azione.

Un’altra specifica di spicco è il suo sistema di fotocamere: in particolare dispone di una doppia fotocamera posteriore I.A. 50MP + 2MP, e di una fotocamera frontale da 8MP che garantisce selfie sempre impeccabili. Inoltre potrai sfruttare diverse funzioni per realizzare foto e video da vero professionista: Foto, Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista , Modalità Notte, Modalità Ritratto, HD Extra, Time Lapse, Slow Motion e Google Lens.

Per finire, il dispositivo vanta una batteria potente da 5100mAh per un esperienza di lunga durata con una ricarica rapida SUPERVOOC 45W così da non rimanere mai a corto di energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.