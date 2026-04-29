One UI 9, una nuova funzionalità molto attesa sta per arrivare sui Samsung Galaxy

Il futuro della condivisione tra dispositivi passa da un gesto semplice, quasi istintivo. Con l’arrivo di One UI 9, la nuova interfaccia di Samsung.

Mentre la distribuzione di One UI 8.5 è ancora in corso su molti dispositivi Galaxy, le prime anticipazioni sulla versione successiva raccontano di un’evoluzione concreta nell’esperienza quotidiana. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico o di ottimizzazioni interne, ma di un cambiamento nel modo in cui gli utenti interagiscono tra loro attraverso il telefono.

La funzione si chiama Tap to Share e, come suggerisce il nome, elimina quasi completamente i passaggi intermedi nella condivisione dei contenuti. Basta avvicinare due smartphone compatibili per avviare il trasferimento di foto, video, contatti o file.

Alla base c’è la tecnologia NFC, già presente nella maggior parte dei dispositivi moderni, che consente la comunicazione a corto raggio tra due device. Il funzionamento è lineare: entrambi i telefoni devono essere sbloccati, il chip NFC attivo e i dispositivi posizionati uno contro l’altro. A quel punto, il sistema riconosce automaticamente l’altro smartphone e propone l’invio del contenuto, che viene completato solo dopo la conferma del destinatario.

Una dinamica che richiama da vicino quanto già visto nell’ecosistema Apple con la funzione NameDrop, introdotta per facilitare lo scambio di contatti tra iPhone. Samsung, però, punta a estendere questa logica a un uso più ampio e quotidiano, andando oltre il semplice scambio di informazioni personali.

Un ecosistema sempre più integrato

L’arrivo di Tap to Share non è un caso isolato, ma si inserisce in una strategia più ampia che guarda all’integrazione tra dispositivi e piattaforme. Anche Google sta lavorando nella stessa direzione con le nuove funzionalità previste in Android 17, dove la condivisione “per prossimità” sarà parte centrale dell’esperienza utente.

Secondo le prime informazioni emerse da versioni preliminari del sistema, i dispositivi Pixel potrebbero essere i primi a sfruttare questa tecnologia in modo nativo, seguiti poi dai modelli Galaxy con il rollout di One UI 9. Questo significa che, nel giro di pochi mesi, il gesto di avvicinare due telefoni potrebbe diventare uno standard trasversale tra diversi produttori.

Il debutto ufficiale di One UI 9 è atteso per l’estate, con una presentazione che dovrebbe coincidere con il lancio dei nuovi pieghevoli di fascia alta, come Samsung Galaxy Z Fold 8 e Samsung Galaxy Z Flip 8.

Come spesso accade, le prime versioni saranno disponibili inizialmente su una selezione limitata di dispositivi, per poi estendersi progressivamente a un numero sempre più ampio di smartphone compatibili. Resta ancora da chiarire se tutte le funzioni, inclusa Tap to Share, saranno disponibili su ogni modello o se alcune caratteristiche resteranno esclusive dei dispositivi più recenti.

Un cambiamento che va oltre la comodità

La novità più interessante non è solo tecnica, ma culturale. Ridurre la condivisione a un gesto fisico diretto, senza passaggi intermedi, cambia il modo in cui si pensa allo smartphone: non più solo strumento individuale, ma estensione naturale dell’interazione tra persone.

È un’evoluzione che punta alla semplificazione, ma anche alla velocità, in un contesto in cui ogni secondo conta e ogni passaggio in meno fa la differenza. E mentre le grandi aziende tecnologiche si muovono nella stessa direzione, la sensazione è che questo tipo di funzionalità non resterà a lungo una novità, ma diventerà presto una normalità difficile da abbandonare.