Offerte Apple del 20 giugno 2022: sconti fino al 26%

Anche oggi torna la nostra rubrica dei migliori sconti sui prodotti Apple disponibili su Amazon. iPhone, iPad, Mac e accessori: ecco come ottenere il massimo risparmio possibile sui prodotti che ami e che ti servono.

iPhone

iPhone SE è scontato fino al 9%, anche se il taglio più interessante è senza dubbio quello da 64GB che puoi comprare anche a rate da 95,80€ al mese per 5 mesi e valido nei colori rosso, galassia e mezzanotte:

Va meglio con iPhone 13, che invece che raggiunge sconti fino al 15% rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple, col modello Mezzanotte da 256GB. Anche a rate da 74,92€ al mese per 5 mesi a tasso 0 reale:

Lo sconto più interessante però si vede col modello da 512GB sempre color mezzanotte, scontato del 26%!

Acquista iPhone 13 (512 GB) – Mezzanotte a 950€ o 79€ al mese

AirPods

AirPods Pro e AirPods 3 sono su Amazon anche del 25% rispetto al prezzo standard. Per esempio, AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe costano 207€ invece di 279€: si tratta di un risparmio davvero importanti, pari a 72€ di sconto. E non va male neppure con AirPods Max, se cerchi una qualità d’ascolto senza compromessi. La più scontata di oggi è la variante Rosa. AirPods 3 invece sono scontate del 16%:

iPad

Il tablet di Cupertino raggiunge prezzi non irrilevanti per i modelli di punta, ecco perché conviene fare l’acquisto in un momento propizio, quando lo sconto è massimo. Per esempio, se ti serve l’iPad Pro WiFi+Cellular con 1TB di spazio, conviene approfittare dell’offerta di oggi, anche se risulta “attualmente non disponibile.” la logistica di Amazon infatti è molto efficiente, e di sicuro tornerà disponibile a breve; ma per questa ragione, ora costa così poco: se aspetti la disponibilità immediata, di sicuro costerà di più. Ecco le migliori offerte di oggi:

Mac

Per i Mac meno recenti è relativamente facile trovare prodotti con disponibilità immediata, soprattutto per i fissi; ma con i portatili -e soprattutto coi modelli più recenti- le cose hanno un andamento più ondivago. Menzione speciale per i MacBook Pro M2 e MacBook Air M2, praticamente ectoplasmi. Oggi le promo migliori si vedono su iMac e Mac mini, con scontistiche fino a -13% e oltre.

Accessori Mac

Nonostante prezzi relativamente bassi, alcuni di questi prodotti possono essere acquistati anche a rate. Per esempio, la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico da 129€ può essere comprata con piccole rate da 25€ al mese per 5 mesi.