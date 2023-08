Netflix lancia la piattaforma di gaming su Mac ma non su Apple TV

Netflix, famosa piattaforma di streaming video, si avventura ora nel mondo del cloud gaming, come dimostra il recente rilascio dell’app “Game Controller” per dispositivi iOS. L’azienda ha svelato ulteriori dettagli su come i suoi utenti potranno usufruire di questa nuova funzionalità.

La nuova scommessa di Netflix nel Cloud Gaming: l’App Store rimane a margine

In un post ufficiale sul suo blog, Netflix ha annunciato:

“Stiamo lanciando un beta test limitato a un numero limitato di abbonati in Canada e nel Regno Unito su TV selezionate a partire da oggi e su PC e Mac tramite Netflix.com sui browser supportati nelle prossime settimane.”

L’innovativo aspetto di questo servizio è che, per giocare ai titoli sulla TV, gli utenti potranno utilizzare i propri smartphone come controller, mentre su PC e Mac si potrà giocare attraverso tastiera e mouse.

Il servizio beta è nato con l’obiettivo di “testare la nostra tecnologia e controller di streaming di gioco” prima del lancio ufficiale della piattaforma di gaming.

Le piattaforme TV compatibili

Netflix ha fornito un elenco delle piattaforme TV connesse che saranno inizialmente compatibili:

Lettori multimediali in streaming Amazon Fire TV

Chromecast con GoogleTV

Televisori LG

Nvidia Shield TV

Dispositivi e TV Roku

Smart TV Samsung

Walmart ONN

Notabilmente assente da questo elenco è l’Apple TV, un’omissione che non sorprende date le note restrizioni di Apple nei confronti dei servizi di streaming di giochi. L’ecosistema Apple ha una politica rigida, presumibilmente per proteggere le proprie entrate derivanti dall’App Store. Queste restrizioni limitano l’accesso a servizi di streaming di giochi su dispositivi come iPhone, iPad e Apple TV.

La battaglia del Cloud Gaming

Sebbene Netflix stia soltanto “testando le acque” in questo settore, già aziende come Microsoft e Nvidia offrono servizi di streaming di giochi che molti utenti vorrebbero vedere anche su dispositivi Apple. La mossa di Netflix potrebbe non solo rappresentare una nuova frontiera per l’azienda, ma anche un ulteriore stimolo per una revisione delle politiche dell’App Store riguardanti le app di streaming di giochi.