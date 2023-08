Netflix lancia l'app "Game Controller" per giocare alla TV

Netflix, la celebre piattaforma di streaming video, una volta conosciuta per la spedizione di film su DVD, sbarca ora nel mondo dei videogiochi con una mossa sorprendente. L’azienda ha infatti lanciato “Netflix Game Controller”, la sua nuovissima app per iPhone e iPad, marcando un ulteriore passo nell’evoluzione della sua offerta.

Il tuo iPhone o iPad diventa un controller grazie alla nuovissima app di Netflix

Disponibile da oggi gratuitamente sull’App Store, “Netflix Game Controller” si presenta come un’applicazione rivoluzionaria. La sua descrizione ufficiale recita: “Prossimamente su Netflix. Gioca sulla tua TV con il Netflix Game Controller”. Questa app consente infatti di accoppiare il proprio dispositivo mobile con la TV, trasformando il telefono o il tablet in un vero e proprio controller di gioco per fruire dei contenuti.

Al primo avvio, l’app offre istruzioni semplici e dirette: “Per iniziare, scegli un gioco sulla tua TV e segui le indicazioni per connetterti”. Tuttavia, va sottolineato che questa funzionalità è ancora in versione beta e, pertanto, potrebbero esserci alcune limitazioni relative alla compatibilità con diversi dispositivi. Sebbene la guida fornita reindirizzi alla pagina generica di assistenza di Netflix, gli screenshot disponibili sulla pagina dell’App Store offrono una chiara panoramica della sua interfaccia. Questa presenta un D-pad fluttuante sulla sinistra, un logo “N” di Netflix al centro, e un set di pulsanti per il gioco sulla destra.

Nonostante la nuova app possa sembrare un’innovazione radicale, in realtà, ricalca la funzionalità remota già proposta da Apple per giocare ai titoli disponibili su Apple TV. Inoltre, è interessante notare che questa non è la prima incursione del colosso dello streaming nel mondo dei giochi, dato che la società ha già distribuito 68 titoli di giochi attraverso l’App Store.

Con l’introduzione di “Game Controller”, la piattaforma di streaming dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di anticipare le tendenze del mercato. Se questa mossa rappresenterà un vero successo o meno, solo il tempo potrà dirlo. Ma una cosa è certa: Netflix continua a sorprenderci, confermando la sua posizione come leader nell’industria dell’intrattenimento. E tu? Sei pronto a trasformare il tuo smartphone in un game controller e tuffarti nel mondo dei giochi offerti da Netflix? Condividi le tue opinioni con noi!