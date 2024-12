Mouse Logitech: tracciamento ottico 1.000DPI e batteria al top

Logitech è un’azienda svizzera con una lunga tradizione nella produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, il suo mouse viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% per un prezzo finale d’acquisto di 12€.

Mouse Logitech: piccolo, compatto e preciso, ecco le sue caratteristiche

Il mouse wireless Logitech è una soluzione ideale per chi cerca comodità e versatilità. Grazie al suo design sagomato e ambidestro, può essere utilizzato con facilità sia dalla mano destra che dalla sinistra, garantendo un comfort superiore rispetto al touchpad tradizionale.

Questo dispositivo si distingue per la sua durata e affidabilità. Dotato di una batteria AA con un’autonomia fino a 1 anno, grazie alla modalità intelligente di inattività, riduce al minimo le necessità di sostituzione. La rotella di scorrimento consente un movimento preciso linea per linea, semplificando le operazioni quotidiane.

Il mouse offre una compatibilità universale, funzionando perfettamente con PC Windows, Mac o laptop. Non importa quale computer utilizzi oggi o sceglierai in futuro, il Logitech sarà sempre compatibile. L’installazione è semplicissima grazie alla funzione Plug and Play: basta collegare il piccolo ricevitore USB nano e iniziare subito a lavorare. La connessione wireless è forte e stabile, con un raggio d’azione fino a 10 metri.

Secondo uno studio recente, gli utenti di laptop che hanno scelto il modello Logitech M185 rispetto a un touchpad hanno registrato un aumento del 50% della produttività e lavorato il 30% più velocemente. Infine, il mouse è piccolo e portatile, perfetto per mani di dimensioni piccole e ambienti ristretti.

