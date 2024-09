Mouse Logitech perfetto per l'ufficio: elegante, compatto e preciso (9€!)

Logitech è un’azienda storica nell’ambito della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 44% sul suo mouse, l’M185 che viene venduto a soli 9,99€.

Ecco come si presenta questo mouse Logitech

Il mouse Logitech M185 è un dispositivo compatto progettato per offrire un comfort senza pari, grazie al suo design sagomato che lo rende adatto per l’uso sia con la mano destra che con la sinistra. Questo mouse wireless ambidestro è la scelta ideale per chi cerca un’alternativa più comoda rispetto a un touchpad, permettendo di lavorare in modo più efficiente.

La sua durabilità e affidabilità sono garantite dalla batteria AA inclusa, che offre fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia nel bel mezzo di un lavoro importante.

Un altro grande vantaggio del mouse Logitech M185 è la sua compatibilità universale: funziona perfettamente con PC Windows, Mac e laptop. Indipendentemente dal tipo di computer che possiedi oggi o che acquisterai in futuro, questo mouse sarà sempre compatibile.

La semplicità Plug and Play permette di collegare il piccolo ricevitore USB nano e iniziare a lavorare in pochi secondi, offrendo una connessione forte e affidabile fino a 10 metri di distanza. Infine, le sue dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore lo rendono ideale per mani piccole e medie, uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombre.

Su Amazon, oggi, il mouse Logitech viene messo in sconto del 44% e viene venduto al prezzo finale e totale di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.