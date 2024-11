Mouse Logitech perfetto per l'ufficio e per il lavoro (-36%)

Logitech è un’azienda con una lunga tradizione nella produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 36% sul suo mouse Pebble 2 che viene messo in vendita al prezzo finale di 19,79€.

Un mouse perfetto per un utilizzo in ufficio

Sconfiggi la noia con il design sottile e i colori vivaci del Logitech Pebble 2. Questo mouse della collezione Pebble 2 non è solo un accessorio elegante, ma anche una dichiarazione di stile, perfetto per esprimere la tua personalità e soddisfare le tue esigenze quotidiane. Il suo design minimalista e arrotondato lo rende leggero e portatile, ideale per chi è sempre in movimento. Realizzato con plastica riciclata (almeno il 58% di plastica post-consumo certificata), è anche un’opzione ecologica.

Alterna facilmente fra 3 dispositivi grazie alla tecnologia Bluetooth. Connettiti fino a 3 dispositivi wireless con diversi sistemi operativi e passa da uno all’altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch.

Risparmia tempo personalizzando il pulsante centrale tramite l’app Logi Options+, così da creare scelte rapide per le tue app preferite come WhatsApp e Spotify.

L’aspetto pratico del Pebble Mouse 2 M350 non finisce qui: grazie alla tecnologia Silent Touch, elimina fino al 90% del rumore dei clic, così puoi concentrarti senza disturbi. Inoltre, la batteria dura fino a 2 anni, con modalità di risparmio energetico che spegne automaticamente il mouse quando non in uso. Il Logitech Pebble 2 è il mouse che ti offre performance, eleganza e un’impronta ecologica, tutto in uno.

