Mouse Logitech da gaming: 12.000DPI, 6 pulsanti e leggero (-56%)

Logitech è un’azienda leader nella produzione e distribuzione di dispositivi informatici e da gaming e oggi, su Amazon viene applicato un mega sconto del 56% sul suo mouse da gaming che oggi viene venduto a 33€.

Mouse da gaming Logitech ad un prezzo stracciato!

Il mouse da gaming Logitech G305 è progettato per offrire prestazioni eccezionali e un’esperienza di gioco fluida, senza compromessi. Grazie al sensore Gaming HERO, questo mouse ottico garantisce una sensibilità fino a 12.000 DPI, permettendo movimenti precisi e veloci. Inoltre, offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming, grazie alla sua tecnologia IPS 400.

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless è uno degli aspetti distintivi di questo modello. Con una velocità di aggiornamento di 1 ms, elimina ogni tipo di lag, assicurando una risposta immediata durante le sessioni di gioco più intense.

Non solo prestazioni, ma anche autonomia: il G305 è dotato di una batteria AA che consente fino a 250 ore di gioco continuo, riducendo al minimo la necessità di ricariche frequenti.

Il design del mouse è incredibilmente leggero, pesando solo 99 grammi, il che lo rende altamente manovrabile e comodo anche durante lunghe sessioni di gioco. La forma resistente e il ricevitore nano USB integrato lo rendono perfetto per essere utilizzato non solo su desktop, ma anche come un eccellente mouse portatile per giocare ovunque.

